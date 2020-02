Baldoví (Compromís) destaca que Fuset està processat per "un desgraciat accident" i demana "lleialtat" al PSOE

Així ho ha recalcat Baldoví -qui aquest dimecres visita a València la Fira Cevisama- a preguntes dels mitjans sobre les paraules del secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz, qui va afirmar que el seu partit no és "qui" per a "obligar o dir-li a altres partits el que han de fer" però va recordar que en el cas dels socialistes el seu Codi Ètic obliga a apartar els càrrecs processats i així ho han fet en casos amb el de l'exprimer edil d'Alacant Gabriel Echávarri.

Sobre aquest tema, Joan Baldoví ha ressaltat que "Pere Fuset no està en un procés judicial per haver robat ni malversat, sinó a causa d'un desgraciat accident". "D'allò que estic absolutament segur que no tindrà cap responsabilitat", ha postil·lat.

Per aquesta raó, ha insistit a demanar al PSOE "lleialtat en aquests temes, perquè no és el mateix estar imputat per prendre decisions a consciència que saps que poden perjudicar els interessos de tots que estar-ho per un desgraciat accident".