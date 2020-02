Garzón prohibirá la publicidad de juego 'online' salvo de 1 a 5 de la madrugada

El Ministerio de Consumo se reunirá este jueves con diferentes asociaciones y actores del sector del juego en España, entre ellos representantes de algunas de las principales empresas, para anunciar el plan del nuevo Gobierno de aprobar un real decreto que regule la publicidad del juego a través de internet.

Tal y como confirmaron fuentes del Ministerio liderado por Alberto Garzón, en este real decreto se incluirá una medida que afectará directamente a las emisoras de radio y canales de televisión: la prohibición de hacer publicidad de juego online en la franja horaria completa desde las 05.00 horas hasta las 00.59. Por tanto, solo se podrán hacer anuncios de apuestas a través de internet de 1 a 5 de la mañana.

Fuentes del Ministerio explican que el real decreto, que aún no tiene fecha fijada de presentación pero que no se dilatará durante meses, incluirá más medidas de las que el aún no se ofrecen más detalles. Garzón, además, pretende abrir un diálogo con todos los actores del juego para regular el sector. Pero el departamento deja claro que, en lo relativo a la prohibición de los anuncios de apuestas online, no se va a abrir una negociación con la patronal, sino que simplemente se le va a anunciar la medida.

El Ministerio considera que el crecimiento de las apuestas a través de internet en los últimos años, especialmente entre los menores de edad, supone un problema de salud pública, y por ello quiere regular su publicidad de forma similar a la que ya afecta a productos como el tabaco o el alcohol.