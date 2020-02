Los tensos y distantes ensayos de Samantha y Flavio en 'OT 2020' denotan lo rota que está su relación

Este lunes fue el reparto de temas de la Gala 4 de OT 2020, y se saldó con seis duetos, dos solos y una canción grupal muy sorprendente, cuyo autor es Rafa, uno de los concursantes. Todos los triunfitos, excepto los nominados (Maialen y Nick) cantarán el próximo domingo en pareja, por lo que tendrán que trabajar juntos para dar lo mejor de sí mismos en la actuación y compenetrarse.

Quizá a algunos no les haga demasiada gracia, como a Samantha y Flavio, que cantarán una versión de Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen. Y quién se lo iba a decir a estos dos concursantes, que hasta hace poco tenían una amistad muy cercana e incluso había rumores de que tenían algo más.

Ahora parece que su relación se ha enfriado, quizá más por la parte de él, pues la alicantina incluso llegó a confesar sus sentimientos a Noemí Galera. Ahora, al murciano parece que hay "otras personas" que le "hacen 'tilín'", por lo que ella "no quiere hablar nada más con él".

Según se puede ver, ella parece sentir algo de rabia por el distanciamiento, o eso es lo que han notado las redes sociales al ver sus ensayos. Las miradas que se dirigen y la poca química que se palpa entre ambos hace parecer que, en lugar de bailar, estén esquivando cuchillos.

Pero no solo eso, sino que la versión que interpretarán dista mucho de la original, y muchos usuarios han opinado que esta adaptación se acerca más al estilo de Flavio, cosa que podría haberse añadido al malestar de Samantha.

Que pensábamos que le habían dado una canción difícil a Flavio que le pegaba mucho más a Sam, y resulta que han puesto una versión hecha a medida para él que ya había cantado y a ella le pega 0.



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA#OTDirecto3F — ComentandOT 👣 Salvar Maialen !! (@comentand0T) February 3, 2020

Entre Flavio y samantha hay una tensión de la mala, de la que te da incomodidad. Espero que Ivan arregle esto, como si se tienen que decir un par de mierd4s a la cara o romperse a llorar y abrazarse. Pero es necesario para poder trabajar con la canción #OTDirecto3F — Mica (@Standbyme_n) February 3, 2020

Clase de interpretación:

Sam: He conocido a un chico!

Ivan: Y como es?

Sam: Es un poco gilipollas



JAJAJAJAJAJAJAJA SOCORRO #OTDirecto4Fpic.twitter.com/A7PXk8hmRN — Jovs. (@stayinaround) February 4, 2020

"Call me maybe" Flavio y Samantha durante la clase de Iván #OTDirecto4Fpic.twitter.com/Om49HTYZHh — Robin Aniston 🔇 (@miraraspersores) February 4, 2020