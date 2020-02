Portu, muy criticado por su valoración a Samantha en 'OT 2020', pide perdón: "Estuve muy desafortunado"

La valoración de Portu a Samantha por su Maniac junto a Eva en la tercera gala de OT 2020 trajo cola y recibió una lluvia de críticas por parte de los seguidores del programa, que no entendieron la necesidad de las comparaciones que hizo el miembro del jurado con una exconcursante de Operación Triunfo como Lorena.

Fueron muchos los que no entendieron la nominación de Samantha, pero mucho menos la valoración de Portu.

"Después de ver vuestro ensayo de hoy con el equipo de producción he buscado el vídeo de la actuación que ella hizo en el plató presentando ese primer single como ganadora de OT y he visto esa actuación, y me ha dado la sensación de que ella lo hacía con más garra. 12 años después una generación como la vuestra, la generación YouTube, que podéis tener más información, ver más vídeos, aprender más, he pensado simplemente que no podía ser y por eso este jurado te propone para abandonar la academia".

La nominación más injusta e insultante del mundo, a mí no me digáis que esto es normal.

La nominación más injusta e insultante del mundo, a mí no me digáis que esto es normal.

Pobre Samantha

Las críticas no tardaron en aparecer, incluida la de Noemí Galera en el repaso de gala con los chicos. "Se metió en un jardín pero no tenía mucha lógica".

Samantha: "Estoy más triste porque el veredicto fue un poco jolín, ay, ¿si? ¿Tan feo estuvo?"

Noemí: "Sí no se entendió mucho"

Also Noemí: "Yo creo que se metió en un jardín Samantha y ya está, con todos mis respetos a Portu, pero no tenía mucha lógica"

DILO NOEMÍ#OTDirecto3Fpic.twitter.com/FYfvteZgrZ — Robin Aniston 🔇 (@miraraspersores) February 3, 2020

Quizá por eso, horas después, el propio Portu tuvo que salir al paso y entonar el mea culpa.

"Me he equivocado. Lo siento de verdad. Obviamente estuve muy desafortunado", reconoce en un comunicado. "Me expliqué terriblemente mal", asegura Portu, que quiere tener al menos 30 segundos para disculparse en persona con la concursante.