El ciclo San Miguel 'On Air' presenta a Alice Wonder en el Theatro Club de Málaga

20M EP

El nuevo directo del ciclo San Miguel 'On Air' llega a Málaga el viernes 7 de febrero de la mano de Alice Wonder, la artista madrileña que comenzó su carrera a través de pequeños vídeos publicados en Instagram, cantando en inglés y mostrando seguridad y un alto nivel de madurez en sus composiciones y en 2017 sacó al mercado su EP denominado 'Take Off'.