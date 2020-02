A la modelo Nyakim Gatwech le propusieron blanquear su piel, se negó y ahora es la reina de la oscuridad

Nyakim Gatwech es una modelo sudanesa conocida principalmente por su piel con mucha melanina, dándole el apodo de Queen of Dark (reina de la oscuridad). La modelo, de 26 años, se ha convertido en una defensora de la autoaceptación, al hablar en contra de la discriminación basada en el color de la piel tanto en eventos como a través de su Instagram, donde es seguida por más de medio millón de personas.

Pero su vida no siempre ha estado rodeada de glamour, ha sido más bien una lucha constante contra aquellos que se mofaban de ella y la humillaban. Como refugiada que crecía en campamentos en Etiopía y Kenia, Nyakim Gatwech nunca se avergonzó de su piel increíblemente oscura y su herencia del sur de Sudán, pero cuando su familia emigró a los Estados Unidos cuando tenía 13 años, su apariencia diferente hizo ella el blanco de matones.

Muchos niños se reían de ella y la hacían sentir inferior por su color de piel, algo que no entendía porque jamás había tenido que lidiar antes con el racismo: algunos le tenían miedo, mientras que otros se burlaban de su tono de piel tan oscuro. Todo mejoró cuando se fue a St. Cloud, Minnesota (EEUU) para cursar la secundaria, y conoció otros niños sudaneses y somalíes, pero en realidad nunca sintió que encajaba. Incluso hoy, algunas de las cosas que la gente dice sobre su piel la hacen sentir incómoda.

Mucha gente pregunta a Nyakim sobre su tono de piel, si es el resultado de una afección médica, si se pinta todos los días y el color se va cuando se ducha... Pero algo que le dijeron hizo que la modelo se hiciera famosa en redes sociales, no lo que la increparon, sino su respuesta.

Un conductor de Uber le preguntó una vez si blanquearía la piel por 10,000 dólares, y ella respondió en Instagram: "¿Por qué demonios blanquearía esta hermosa melanina con la que Dios me bendijo? No creerás el tipo de preguntas que recibo y el tipo de miradas que tengo por tener esta piel".

Sus seguidores la han apodado la reina de la oscuridad, algo que ella acepta felizmente: "Me gusta el nombre, no hay nada malo con la oscuridad y ser llamada reina es la cereza del pastel. El negro no es el color de la tristeza o la muerte o el mal, es solo la forma en que ha sido retratado durante tantos años. Así que soy la reina de la oscuridad que trae luz y amor a quienes me rodean”.

Sus publicaciones van mas allá de reconocer la belleza exterior, también dan mucha importancia a la aceptación de uno mismo y a reconocer la belleza que hay en cada uno de nosotros.

Nyakim rompe las barreras de los cánones de belleza occidentales y eurocéntricos y anima a los demás a hacer lo mismo. El que se haya dado a conocer esta modelo supone un avance en la lucha por la diversidad en el mundo en general y en la moda en particular. Según los cálculos de los portales especializados Jezebel.com y The Fashion Spot, casi el 80% de las modelos que desfilaron en la Semana de la Moda de Nueva York en la temporada Otoño Invierno 2014-2015 eran blancas, mientras que solamente un 9,75% negras, un 7,67% asiáticas, un 2,12% latinas y un 0,45% de otras etnias.

El mundo es diverso y ya hay muchas personas como Nyakim Gatwech que quieren demostrarlo y conseguir una representación adecuada.