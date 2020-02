Revilla no descarta la vía judicial si el Estado no devuelve el IVA: "Sería una apropiación indebida"

20M EP

Al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no le "cabe en la cabeza" que el Estado no devuelva a las comunidades el dinero correspondiente a la recaudación del IVA de diciembre de 2017, ya que sería "una apropiación indebida" ante la que el Gobierno que dirige (PRC-PSOE) no descarta la vía judicial.