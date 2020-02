La Audiencia Provincial de Oviedo condena en segunda instancia a ACAI por "publicidad engañosa" sobre el aborto

El juez prohíbe a ACAI la reiteración futura de dicha publicidad y la condena a incluir en su página web, durante seis meses ininterrumpidos, una referencia a la sentencia con una breve reseña de los mensajes y un enlace desde el que pueda accederse al texto íntegro.

Con este auto, la Audiencia Provincial de Oviedo da la razón a la Asociación de Abogados Cristianos, que había demandado a ACAI por considerar que hacía "publicidad engañosa" en su página web, al decir que "la interrupción del embarazo es una operación que no deja secuelas".

En concreto, en respuesta a una de las preguntas frecuentes de su web, ACAI señalaba: "La interrupción del embarazo es una operación que no deja secuelas, por eso cuando te quedes embarazada será como si no hubieses tenido un aborto anterior. Tampoco hay ningún riesgo de esterilidad por someterse a uno o más abortos. El aborto es la intervención quirúrgica más frecuente en España que no deja secuelas y la incidencia de complicaciones es bajísima".

Según Abogados Cristianos, "la práctica de un aborto entraña riesgos de una entidad considerable que afectan tanto a la salud física como psíquica de la mujer". Por ello, presentó una demanda contra ACAI que fue desestimada en primera instancia por "falta de legitimación activa de la demandante" y "al estar la acción prescrita por el transcurso del plazo de un año".

Si bien, la Audiencia Provincial de Oviedo entiende que la acción no se encontraba prescrita en el momento de presentar la demanda puesto que considera que la publicidad engañosa en Internet tiene "unos efectos persistentes en tanto se mantenga su contenido expuesto en la página web" y "el plazo de prescripción se renueva, sin solución de continuidad, mientras perdure la situación antijurídica de ese ilícito continuado".

Además, el juez entiende que ACAI "omite una información sustancial", la relativa a "los posibles riesgos del servicio que presta, riesgos que se traducen en la posibilidad de aparición de secuelas fundamentalmente psíquicas producidas por la intervención abortiva".

Esto contribuye, según añade el magistrado, a que el "consumidor medio" pueda tomar una decisión "que de otro modo no hubiera tomado" y esto, a su juicio, "justifica" que alguno de los testigos que han declarado en el juicio hayan hablado de "efecto llamada" en esta publicidad.

"EL ABORTO ES UN NEGOCIO"

La presidenta de la Asociación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha manifestado que están "muy contentos" por esta sentencia. "Todos sabemos que el aborto es un negocio y ahora la Justicia así lo ha admitido también", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, el aborto es "un negocio sucio" porque "los magnates del aborto están dispuestos a lo que sea, incluso a poner en riesgo la salud de las mujeres" con "el único fin de ganar más dinero".

"El aborto no es feminismo, el aborto simplemente es un negocio, no ayuda a las mujeres, simplemente se sirve de las mujeres para ganar más dinero", ha insistido Polonia Castellanos, al tiempo que ha pedido que "todo el dinero público que llega a estos centros de abortos que pertenecen a ACAI sea retirado y se dé a las mujeres".