Ribó confia que el juí de Fuset tinga un desenllaç positiu: "'Pleitos tengas y los ganes'"

20M EP

L'alcalde i portaveu de Compromís per València, Joan Ribó, ha insistit aquest dilluns que el juí del seu company de partit Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva, per l'accident mortal en la fira de Vivers de l'any 2007 "no té res a veure amb la corrupció" i ha confiat que tinga "un desenllaç positiu". "Com diu l'acudit castellà: 'Pleitos tengas y los ganes".