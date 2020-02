La temporada de invierno del Área de Cine de Marbella exhibirá 13 títulos e incluirá un ciclo sobre animación

Entre Marbella y San Pedro Alcántara se realizarán un total de 60 pases. La directora general de Cultura, Carmen Díaz, ha subrayado que, "como servicio público que somos, nuestras proyecciones completan la oferta que ofrecen los multicines del municipio, aportando una filmografía de calidad tanto temática como formal".

"A lo largo de esta temporada desfilarán por las pantallas de Marbella y San Pedro Alcántara en la actividad Cineclub Buñuel las últimas creaciones de cineastas consagrados como Ken Loach o Woody Allen, junto a pujantes realizadores y debutantes que, a buen seguro, serán los grandes nombres del cine que viene", ha apuntado Díaz.

Del mismo modo, se proyectarán cinematografías habituales, como es el caso de la obra maestra 'Parásitos', refrendada por su éxito en taquilla y sus nominaciones a los Oscar. "Nuestro esfuerzo se centra, como siempre, en ofrecer un cine crítico, cercano, humano, arriesgado y polémico; esas obras que el espectador más inquieto raramente puede disfrutar en las pantallas comerciales", ha añadido la directora general.

Además, como en todas las temporadas de invierno, el Área de Cine dedica un Ciclo Especial a un autor, nacionalidad, género o temática. "En este caso se ha elegido la animación, por ser un tipo de película que cuenta con muchos seguidores y en el que se despliega una gran creatividad, no solo en las producciones de los grandes estudios, sino también en las producciones más independientes", ha explicado Díaz.

Ha añadido que "es una oportunidad para que los cinéfilos descubran que la animación no es solo para el público infantil, sino que existen películas específicas para el adulto, inquieto y enamorado del cine independiente, con multitud de temas interesantes y una rica variedad en formatos".

Algunos de los títulos han sido nominados a los Oscar y, además, la española 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' se ha llevado el Goya en su categoría y el premio a la mejor animación en los Premios Europeos de Cine.

El programa arrancará con el ciclo especial de animación, que incluirá seis títulos en versión original subtitulada: 'La tortuga roja', de Michael Dudok De Wit (3 de febrero en Marbella y 4 de febrero en San Pedro Alcántara); 'Loving Vincent', de Dorota Kobiela y Hugh Welchman (10 de febrero en Marbella y 11 de febrero en San Pedro Alcántara); 'Black is Beltza', de Fermín Muguruza (17 de febrero en Marbella y 18 de febrero en San Pedro Alcántara); 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', de Salvador Simó (9 de marzo en Marbella y 10 de marzo en San Pedro Alcántara), 'Funan', de Denis Do (16 de marzo en Marbella y 17 de marzo en San Pedro Alcántara) y 'Dilili en París', de Michael Ocelot (23 de marzo en Marbella y 24 de marzo en San Pedro Alcántara).

Los pases tendrán lugar los lunes en Marbella, a las 20.00 horas y las 22.15 horas, y el martes en San Pedro Alcántara, a las 21.00 horas.

Dentro del ciclo Cine-Club Buñuel se han seleccionado la películas 'Viento de libertad', de Michael Bully Herbig (5 y 6 de febrero en Marbella y 7 de febrero en San Pedro Alcántara); 'Día de lluvia en Nueva York', de Woody Allen (12 y 13 de febrero en Marbella y 14 de febrero en San Pedro Alcántara); 'Utoya, 22 de julio', de Erik Poppe (19 y 20 de febrero en Marbella y 21 de febrero en San Pedro Alcántara); 'Señor', de Rohena Gera (4 y 5 de marzo en Marbella y 6 de marzo en San Pedro Alcántara); 'Enemigos íntimos', de David Oelhoffen (11 y 12 de marzo en Marbella y 13 de marzo en San Pedro Alcántara); 'Parásitos', de Bong Jooh Ho (18 y 19 de marzo en Marbella y 20 de marzo en San Pedro Alcántara) y 'Sorry We Missed You', de Ken Loach (25 y 26 de marzo en Marbella y 27 de marzo en San Pedro Alcántara).

Las proyecciones se realizarán en los lugares habituales: el Instituto Río Verde en Marbella y el Centro Municipal de Música en San Pedro Alcántara.

Las funciones de Cineclub Buñuel serán a las 20.00 horas y 22.15 horas, los miércoles y jueves en Marbella y los viernes en San Pedro, y las del Ciclo Especial los lunes en Marbella con el mismo horario anterior y los martes en San Pedro en único pase a las 21.00 horas. El precio de la entrada para cualquiera de las sesiones es de 3 euros, con abonos a la venta para el Cine-Club Buñuel de 14 euros y para el ciclo especial de animación de 12 euros.