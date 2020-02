El PSOE pide el incremento en las partidas para el mantenimiento de colegios de Málaga capital

Durante la visita para hacer acopio de información de los desperfectos, Medina ha anotado "la necesidad de sillas en el salón de actos para que se sienten los padres y las madres durante reuniones y las actuaciones de los colegiales; los grifos de los aseos están corroídos por el óxido y los pomos están descolgados por el paso del tiempo, las pilas de baño son muy antiguas, y las vallas de madera que separan la zona de recreo de los mayores y de los más pequeños están rotas".

Además, "es tan grande el retraso de los servicios operativos del Ayuntamiento para pintar las clases y el patio del colegio que son las propias madres y los padres los que se organizan en cuadrillas para pintar ellos mismos, con pintura donada por las asociaciones de vecinos, cedida por el distrito y sufragada por ellos", se ha lamentado la edil del PSOE.

Asimismo, no hay sistemas de calefacción ni de aire acondicionado, hecho que agrava la situación de los más pequeños en los días de frío a quienes "no se les quita el chaquetón en el aula", indican desde el AMPA. Las persianas también necesitan ser sustituidas, porque son las mismas que se instalaron durante la creación del colegio, hace más de 35 años.

El gimnasio del CEIP El Torcal se inauguró en el año 1984. "Desde ese momento, no se ha hecho nada de mantenimiento en él", ha manifestado una madre del AMPA durante la visita al lugar con la concejala socialista Begoña Medina.

De hecho, hay parcheados en el suelo de esta zona deportiva que no se utiliza para no poner en riesgo a los alumnos, se observa claramente cómo las paredes están desconchadas por la humedad y por el paso del tiempo, las canastas de baloncesto no tienen redes y están oxidadas.

En definitiva, lo que necesita el CEIP El Torcal y lo que demanda la comunidad educativa y el AMPA es "más agilidad en resolver los problemas de mantenimiento por los servicios operativos, además una mayor inversión para las demandas que desde hace tiempo vienen reclamando", anteriormente enumeradas. "Y que las actuaciones se realicen en su totalidad y no por partes", ha zanjado la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Begoña Medina.