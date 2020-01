Un vídeo hace saltar las alarmas sobre una tienda de animales: "Este cachorro está drogado"

La tienda de animales The Puppy Store en Utah (Estados Unidos) se encuentra bajo investigación después de que Austin Ewell, un usuario de Facebook, compartiera el pasado viernes en su perfil un "preocupante" vídeo de unos cachorros que hizo que muchos internautas pensaran que los perros habían sido drogados, según informa Fox News.

Ewell cuenta en su publicación que entró en la tienda antes de ir a cenar con su familia y amigos. "No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero algo no parece correcto en este lugar", escribió junto a las imágenes. "Este perro está drogado", se escucha decir al hombre en el vídeo mientras sacude la pata de un cachorro. “Todos están sedados. No hay manera". Al final del vídeo, golpea también el cristal donde se encuentra otro perro, pero este no responde.

Explica también en el mismo post que avisó a la división de control de animales del Departamento de Policía de West Jordan, que ha abierto una investigación contra el establecimiento. "Nos preocupamos cuando vimos el vídeo", ha asegurado J. C. Holt, sargento de la Policía, al mismo medio.

"El dueño de la tienda ha negado cualquier irregularidad, aunque la investigación continúa", ha explicado. “No estamos seguros de lo que estaba pasando. El dueño de la tienda básicamente dijo: 'Los cachorros estaban cansados de un día completo de atención y la gente que jugaba con ellos".

Aunque The Puppy Store publicó un vídeo de los cachorros jugando junto a un comunicado en el que aseguraba que "no drogamos ni sedamos a nuestros cachorros", el sargento Holt confirmó que "el caso está abierto y continuaremos analizando las cosas y monitoreando la situación allí para asegurarnos de que no haya irregularidades".