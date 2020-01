Miles de agricultores y ganaderos salen a la calle en cuatro provincias para pedir apoyo al campo

Una de las más numerosas ha sido la que se ha desarrollado en Salamanca, donde unas 3.000 personas, acompañados por unos 300 tractores, han recorrido las calles de la ciudad para "hacerse oír" y "pedir apoyo" para el campo.

Los organizadores de la marcha, convocada por Asaja, COAG y UPA, han apuntado que "el sector pende de un hilo, entre otros motivos por "unos precios con los que no compensa trabajar" y con un Gobierno que trata de "favorecer a otros sectores", cuando el primario es "imprescindible, porque sin él no hay alimentos".

Por ello, los asistentes han llevado a cabo una marcha, que ha arrancado pasadas las 12.00 horas del aparcamiento Madres Bernardas, próximo a la Delegación Territorial de la Junta, y ha discurrido por distintas calles de la ciudad con la Gran Vía, donde se encuentra la Subdelegación del Gobierno, como punto de llegada.

Durante la manifestación, con unos tres kilómetros de longitud por la presencia de los tractores, los agricultores y ganaderos han pedido "precios dignos" y "más respecto al medio rural", pues este sector "no es el problema sino la solución".

Entre las exigencias, también han mostrado su interés por un control de los costes de producción, una regulación "real y efectiva" de la cadena alimentaria, un mayor control de la fauna salvaje con un 100 por ciento de indemnizaciones por daños y "no criminalización del sector".

Además, los presentes han insistido en otras peticiones como "mejora y mantenimiento de servicios dignos" con referencia directa a sanidad, educación, carreteras, correo o nuevas tecnologías con acceso a internet.

CORTES DE TRÁFICO

También en Zamora los tractores han servido para visibilizar las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, que con unas 200 máquinas han cortado este jueves el tráfico en la plaza de La Marina, una de las principales arterias de circulación en Zamora, para pedir "precios justos y respeto" para el campo.

La concentración ha comenzado en torno a las once de la mañana con la llegada de los tractores desde diferentes puntos de la provincia de Zamora para después colocarse de manera estratégica en la plaza de La Marina hasta conseguir bloquear completamente el tráfico. Desde allí, los agricultores han acudido a pie hasta las dependencias de la Junta de Castilla y León y de la Subdelegación del Gobierno.

Estas dos administraciones son, en palabras de los organizadores, las "responsables" de lo que consideran "una precaria situación del campo". En ambas oficinas, los agricultores han registrado una tabla con sus reivindicaciones.

Según han explicado los representantes de COAG, Asaja y UPA, la protesta nace "por la falta de rentabilidad de las explotaciones" fruto de "un incremento de los costes y el bajo precio de los productos".

Además, han alzado la voz contra la "criminalización" del sector, al considerar que "movimientos que defienden el medio ambiente han puesto el punto de mira en los agricultores y ganaderos de Castilla y León".

La protesta ha incluido referencias a los accidentes con fauna, como los jabalíes, así como a "la dependencia que la ciudad tiene del campo". En varias pancartas se ha podido leer: "Si el campo no produce, la ciudad no come".

En una protesta similar en Burgos, más de 400 agricultores y ganaderos, acompañados de cerca de medio centenar de tractores, se han concentrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Burgos ante la falta de "rentabilidad" de sus explotaciones.

Entre los manifestantes se encontraba el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, que ha pedido a las administraciones que escuchen las solicitudes que expresan estos días los agricultores y ganaderos, a la vez que ha confiado en que "pronto" se pueda encontrar una situación a la problemática que atraviesan.

También ha participado en la concentración el coordinador de COAG Burgos, Cristian Martínez, quien ha lamentado la "escasa" rentabilidad de las explotaciones y ha abogado por mejorar las bonificaciones fiscales para cubrir los costes de las producciones.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de UPA Burgos, Gabriel Delgado, quien además ha destacado la necesidad de que el campo burgalés permanezca unido para reivindicar el "atropello" que sufre el sector.

Finalmente, en Palencia unas 2.000 personas han participado en la manifestación que ha tenido lugar este jueves en la capital palentina que ha salido de la plaza León, ha pasado por la avenida Casado del Alisal, donde su ubican tanto la subdelegación del Gobierno como la delegación de la Junta, para terminar en la plaza de los Juzgados donde se ha leído un manifiesto. A los agricultores y ganaderos palentinos se han unido parlamentarios del Partido Popular y representación de Vox.

Estas movilizaciones se enmarcan en las convocadas en diversas ciudades de toda España y, en el caso de Castilla y León, a las de este jueves se suman la celebrada ya en Valladolid y la que se desarrollará este viernes en Soria.