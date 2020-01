L'Ajuntament de València aposta per la regeneració dunar com a protecció davant els temporals

En una declaració institucional, el consistori se solidaritza amb tots els veïns que s'han vist afectats per la borrasca "i han patit danys en les seues vivendes, negocis o comerços". L'afecció al litoral, afig, "fa necessària una estratègia que avance en la vertebració, resiliència i lluita contra el canvi climàtic".

En la proposta d'acord aprovada unànimement es planteja "instar el Govern d'Espanya a la declaració del litoral de la ciutat com a zona afectada greument per emergència de protecció civil o zona catastròfica", així com una proposta perquè "una vegada aprovats els decrets que regulen les ajudes per a pal·liar els efectes de la borrasca denominada Glòria, l'Ajuntament adoptarà les mesures per a coordinar i impulsar les sol·licituds que es presenten per a obtindre les ajudes que es regulen".

LLAC DE L'ALBUFERA

El ple ha rebutjat una moció pel Grup Municipal Popular en la qual sol·licitava que l'Ajuntament impulse la captació de finançament europeu per a desenvolupar un projecte pilot de dragatge del llac de l'Albufera.

De la mateixa manera, se sol·licitava que el govern municipal dote de majors recursos humans a l'Oficina Tècnica de Projectes Europeus i que s'inste la Generalitat a "incrementar els recursos econòmics destinats a actuacions de millora i inversions en el Parc Natural de l'Albufera".

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha intervingut per a argumentar el rebuig a aquesta moció, recolzada per Vox i Ciutadans, en considerar que es feien "afirmacions gratuïtes i exagerades que trenquen el consens" que pensava que hi havia sobre l'Albufera.

Ha demanat al Partit Popular, a més, que retire el vídeo de la campanya que està duent a terme, ja que "pot afectar fins i tot l'economia local de l'Albufera" en afirmar que en el llac "hi ha llots tòxics i metalls pesats per damunt dels nivells de perillositat". També s'ha preguntat: "Per què no la vau dragar vostés quan estaven en el govern d'Espanya?".