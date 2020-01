Dalmau advoca per "repensar" les costes encara que "açò no vol dir acabar amb tots els passejos marítims"

Dalmau s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després de presentar, juntament amb la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, el Pla d'eficiència energètica en seus judicials de la Comunitat Valenciana, en ser preguntat per qual és la postura del seu departament davant la reconstrucció de passejos marítims afectats pel temporal 'Glòria'.

Dalmau ha recordat que el vicepresident de l'Executiu central, Pablo Iglesias, va visitar ahir Dènia (Alacant) perquè "hi havia problemes reals" per l'últim temporal 'Glòria'.

Al seu juí, cal "repensar" les costes, encara que açò no vol dir "acabar amb tots els passejos marítims": "Seria una barbaritat dir-ho així de manera radical. Cal veure fil per randa aquelles obres construïdes en un model de desenvolupament que no respon les necessitats de transició ecològica actual", considera.

En aquesta línia, ha manifestat: "L'ocupació de la nostra costa ha sigut obra de pilotades urbanístiques de les quals al final s'han beneficiat quatre i han deixat una herència molt forta que ara cal solucionar", ha lamentat.