Investigadors de la UPV desenvolupen un robot per a alliberar la mà dels cirurgians en operacions d'úter

El projecte s'ha realitzat en col·laboració amb els servicis de Ginecologia i Obstetrícia, Cirurgia General, Urologia i Cirurgia Toràcica de l'Hospital General de València, a través de la seua fundació d'investigació i amb el suport de l'Agència Valenciana de la Innovaciò (AVI), en el marc d'un programa per a potenciar la innovació en cirurgia robotitzada.

Les operacions d'úter en les quals donaria suport aquest mecanisme es realitzen amb el robot 'Da Vinci', amb el qual es duu a terme la intervenció quirúrgica teleoperat per un cirurgià. Un altre metge introdueix un manipulador uterí via vaginal com a punt de suport des de l'interior de la matriu de la pacient, perquè així el 'Da Vinci' realitze la cirurgia de forma més còmoda i segura. Aquest segon mèdic sosté el manipulador durant quasi quatre hores.

Ara, el sistema desenvolupat pels especialistes de l'Institut d'Automàtica i Informàtica Industrial (ai2) de la Politècnica permetrà que un braç robòtic siga capaç de controlar el manipulador que el segon mèdic subjecta durant hores per a controlar la posició de la matriu, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

Els investigadors van dissenyar en 3D les peces per a acoblar al robot els dos tipus de manipuladors que actualment s'utilitzen en aquesta cirurgia, juntament amb un sistema de control automàtic de posició de l'extrem del robot i un altre automàtic de la força que s'aplica sobre la paret de l'úter de la pacient.

Durant el procés es van centrar que els sistemes de control anaren molt precisos, doncs si el robot exerceix una força massa gran, pot suposar un perill addicional per a la pacient, explica Ángel Valera, investigador de l'institut ai2.

Per a aprendre els rangs de moviment amb els quals necessitaven programar el robot, els especialistes van treballar amb ginecòlegs i cirurgians i fins i tot van assistir a diverses intervencions de matriu. En els laboratoris de la UPV van utilitzar material del centre de simulació del General de València, com el simulador quirúrgic 'ProDelphus' que reprodueix l'abdomen d'una dona d'una forma molt fidedigna, permetent manipular teixits molt similars als reals.

OBJECTIU: CIRURGIES DE PRÒSTATA O CÒLON

El projecte, que té un any de recorregut, continuarà per a desenvolupar un robot de propòsit específic, la qual cosa permetrà que el disseny final siga més simple i econòmic i que la tecnologia puga fabricar-se i implementar-se íntegrament a la Comunitat Valenciana.

De cara al futur, l'equip aspira al fet que el prototip puga exportar-se a un altre tipus de cirurgies amb necessitats similars; per exemple, per a cirurgies de pròstata o de còlon.

Actualment, en la majoria dels procediments quirúrgics ginecològics es realitza una mobilització uterina amb ajuda d'un dispositiu introduït per la vagina. Aquesta necessitat obliga a tindre un cirurgià realitzant moviments bàsics de manipulació durant tot el temps del procediment.

Encara que s'ha avançat en la robotització dels instruments quirúrgics en els últims anys, no existeix cap braç robòtic articulat per a realitzar la funció de mobilització uterina. Per tant, aquest desenvolupament permetrà al cirurgià principal realitzar un control precís amb tres graus de llibertat de la posició uterina, a més d'augmentar la disponibilitat del personal per a realitzar tasques concordes a la seua formació, destaca Juan Gilabert, cap de Ginecologia del General.

Després del desenvolupament del robot de propòsit específic, el projecte entrarà en la fase de marcat o validació del sistema per a garantir la seua absoluta seguretat amb les pacients. Per a açò s'haurà d'implantar prèviament en el centre de simulació de l'Hospital General de València.

En aquest programa multidisciplinari han col·laborat quatre investigadors de la Politècnica, a més de Valera: Marina Vallés, també de l'ai2; Vicente Mata i Francisco J. Valero, del Centre d'Investigació en Enginyeria Mecànica, i Pau Zamora, de l'Institut Universitari Concertat d'Enginyeria Mecànica i Biomecànica de la UPV. També dos especialistes del servici d'Obstetrícia i Ginecologia del General: Juan Gilabert i Javier García Oms.