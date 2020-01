Los agricultores toman las calles para reclamar mejores condiciones: "Es insostenible, no podemos continuar así"

"Vivir dignamente de nuestro trabajo". Ese es el objetivo de los agricultores y ganaderos que esta semana se están manifestando en otros puntos del país para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Tras "unos años muy malos y un 2019 catastrófico", reivindican unos precios "dignos" de los productos que generan para solucionar la "crisis" del campo.

Así lo explica a 20minutos el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, que denuncia que la situación es "insostenible" y el sector "no puede continuar más tiempo así". "Hay que encontrar una solución", exige, y, para lograrlo, cientos de trabajadores del sector primario se han manifestado este miércoles en Don Benito (Badajoz) frente a la feria Agroexpo 2020.

En este contexto, Ramos critica que el dinero que perciben por el género que venden está "muy por debajo" de lo que les cuesta producirlo y apunta que existe una "clara especulación", con gente que gana "mucho dinero al aprovecharse de los consumidores y arruinar a los agricultores". Por eso, este pacense dedicado a la fruticultura pide un "cumplimiento riguroso de la Ley de la cadena alimentaria, con transparencia y mecanismos de control".

"Yo me dedico a la fruta de hueso, producir un kilo cuesta 35 céntimos y este año, en el mejor de los casos, hemos cobrado 15 o 20. No es que no se cubran los costes de producción, es que perdemos prácticamente la mitad de lo que nos cuesta producirlo", lamenta.

La manifestación convocada en Don Benito -y las otras celebradas este miércoles en Almería, La Rioja y Valladolid- se enmarca en una campaña de movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias UPA, Asaja y Coag que pretende dar un "toque de atención a los gobiernos y a la ciudadanía". El objetivo es que todos ellos tomen conciencia de la coyuntura del campo español y, para lograrlo, agricultores y ganaderos protestarán esta semana y la próxima en distintos puntos de la geografía nacional.

Aranceles, ataques y seguros

Otro de las grandes preocupaciones del sector agrario, recalca el secretario general de UPA, son los aranceles impuestos por Estados Unidos a determinados productos, que se suman a los vetos aprobados por Rusia hace unos años y que afectan especialmente a frutas, hortalizas y lácteos.

Lamenta también "las críticas" que reciben de determinados sectores por sus métodos de producción: "Nos encontramos indefensos, objeto de muchos ataques, como si fuéramos los malos. Nos dicen que contaminamos, que somos los culpables del cambio climático". Ante estas acusaciones, argumenta que los agricultores y ganaderos españoles y de la Unión Europea son los que generan productos "más sanos, seguros y saludables de todo el mundo".

Ante la proliferación de los temporales, también reivindican la necesidad de mejorar los seguros agrarios y de que "un presupuesto en condiciones por parte del Gobierno".

Condena de los altercados de la manifestación

La manifestación celebrada este miércoles en Don Benito frente a Agroexpo -donde acudió el ministro de Agricultura, Luis Planas- supuso, según Ramos, un verdadero "éxito de convocatoria" al reunir a más de 7.000 personas, de acuerdo con las cifras de los organizadores. No obstante, las cargas policiales contra algunos de los manifestantes enturbiaron el ambiente de la protesta.

El secretario general de UPA ha condenado "absolutamente" los incidentes y ha asegurado que fueron provocados por "infiltrados" que portaban insignias ajenas al sector agrario y que estaban "instrumentalizados políticamente por la extrema derecha". "Ninguno de los convocantes somos en absoluto responsables de ellos", afirma.

"No fuimos a manifestarnos para pegarnos con la Policía ni para romper nada ni para hacer un boicot a una feria", resalta Ramos, que incide en que este jueves se congregarán para protestar en varios puntos de Andalucía y de Castilla y León.