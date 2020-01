PP, PSdeG y BNG piden al Gobierno que suspenda la tramitación del expediente de cierre de la central de As Pontes

Con los votos a favor de PPdeG, PSdeG y BNG ha salido adelante una proposición no de ley con la que el Parlamento de Galicia se dirige al Gobierno central para pedir que "no acepte" la tramitación del expediente de cierre presentado por la empresa "hasta que no concluyan las pruebas con distintas mezclas de combustibles y existan alternativas viables para el mantenimiento de su empleo".

La inicitiva ha sido debatida durante el pleno ordinario que este miércoles ha tenido lugar en el Parlamento gallego. Las únicas fuerzas que no han respaldado la proposición presentada por el PPdeG han sido Grupo Común da Esquerda y el grupo mixto, que han acusado a los populares de pretender "hacer electoralismo" con la crisis abierta en la comarca de As Pontes.

El encargado de defender la propuesta ha sido el diputado Miguel Tellado, que ha cargado contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez, al que ha acusado de anteponer sus intereses personales a los de "las familias" que dependen de la actividad en As Pontes.

En este sentido, ha incidido en que "durante meses" el Partido Socialista "solo se preocupó de una persona: Pedro Sánchez", lo que llevó, según Tellado, a la creación de "problemas donde no los había y de que los que habíá se enquistasen hasta volverse irreservesibles".

Según el secretario xeral del PPdeG, la central de As Pontes "funcionaba fantásticamente" hasta que llegó "la comandate" Teresa Ribera (ministra para la Transición Ecológica) "y mandó parar".

De este modo, Tellado ha acusado a los grupos de la oposición de "querer cuidados paliativos para la comarca" de As Pontes en lugar de "defender a los trabajadores" reclamando ante el Gobierno central la "reapertura inmediata" de la central y que "rechace la solicitud" de Endesa para su clausura definitiva.

RESTO DE GRUPOS

Por su parte, la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo ha remarcado que la decisión de cerrar la planta de As Pontes es de la empresa y no del Gobierno central, al tiempo que ha apuntado que su grupo votará "siempre" a favor de las iniciativas que "respalden" el "futuro" de la central de As Pontes.

Antón Sánchez (Común da Esquerda), que ha acusado al PP de hacer "electoralismo" con la situación de As Pontes, lamentó en su intervención la ausencia de ayudas por parte de los Gobiernos autonómico y central a los transportistas que dependen de la térmica y que son "el colectivo que necesita ya soluciones", dado que "están pidiendo créditos blandos para poder sobrevivir".

El BNG, otro de los grupos que respaldó el texto, instó a la Xunta a que en la mesa de As Pontes se sienten "todos los agentes sociales" incluidas la totalidad de las centrales sindicales.

"Los únicos trabajadores que le interesan al PP son los que puede utilizar para cargar contra el Gobierno central. El resto no le importan, por eso cerró Isowat, una empresa clave para la transición energética en Galicia", ha espetado Pancho Casal (grupo mixto).

RETIRADA DE UNA EXPRESIÓN

Durante el turno de cierre de la iniciativa, el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices, ordenó la retirada de una expresión del diputado popular Miguel Tellado, que llamó "mascota de Pedro Sánchez" al líder socialista, Gonzalo Caballero.

Las palabras de Tellado, que provocaron el enfado en la bancada socialista, se producía horas después que el preidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, afease durante la sesión de control a Gonzalo Caballero ser "el único" dirigente del PSOE que no demanda al Gobierno estos recursos y ha ironizado con que lo que Sánchez tiene en Galicia es "un partido mascota". "Una mascota que dice lo que dice el jefe", ha zanjado.