La UPNA entrega los Premios de Investigación 2019 a las mejores trayectorias investigadoras y contribuciones científicas

El acto institucional, presidido por el rector, Ramón Gonzalo, se ha celebrado en la Sala Nicolás Oresme, en el edificio de los Madroños. Tras el saludo y bienvenida del rector, ha intervenido el vicerrector de Investigación, Francisco Javier Arregui San Martín, tras lo que se ha procedido a la entrega de diplomas.

El catedrático Mikel Izquierdo Redín, por su parte, ha pronunciado las palabras de agradecimiento en nombre de todos los investigadores e investigadoras que han recibido el reconocimiento.

En la ceremonia se ha conocido, como se ha apuntado, el conjunto de dos trayectorias investigadoras personales: el premio de investigación de las áreas de Ciencias Exactas, Biológicas, Médicas y Tecnológicas ha recaído en el catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud Mikel Izquierdo Redín y el correspondiente a las áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Jurídicas y Económicas, en el docente del Departamento de Economía Roberto Ezcurra Orayen.

Posteriormente, se ha hecho entrega del premio de Investigación de las áreas de Ciencias Exactas, Biológicas, Médicas y Tecnológicas a la mejor contribución científica realizada durante los años 2017 y 2018 al profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y de Comunicación Miguel Beruete Díaz, por el artículo 'Experimental Demonstration of Metasurface-Based Ultrathin Carpet Cloaks for Millimeter Waves', cuyos autores son, además del propio investigador distinguido, Bakhtiyar Orazbayev, Nasim Mohammadi Estakhri y Andrea Alú.

A continuación, han sido reconocidos como autores de la mejor contribución científica realizada durante los años 2017 y 2018 en las áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Jurídicas y Económicas, los catedráticos de la UPNA Mercedes Sánchez García y Javier Faulín Fajardo (de los departamentos de Gestión de Empresas y Estadística, de Informática y Matemáticas, respectivamente), así como el profesor del Departamento de Economía Fernando Lera López, por el artículo 'An Extended Planned Behavior Model to Explain the Willingness to Pay to Reduce Noise Pollution in Road Transportation' en el que también ha colaborado la docente e investigadora Natalia López-Mosquera.

En el primero de los artículos distinguidos, cuya traducción al español sería 'Demostración experimental de capas de invisibilidad ultrafinas para ondas milimétricas basadas en metasuperficies' y que ha sido recogido en la revista internacional Advanced Optical Materials, los investigadores realizaron la demostración experimental de una capa de invisibilidad ultra fina que opera a frecuencias de terahercios.

La capa de invisibilidad está basada en el concepto de metasuperficies, que es la última evolución de los metamateriales (estructuras artificiales diseñadas para presentar características que no se encuentran en la naturaleza). En concreto, en esta investigación se utilizó una metasuperficie compuesta por anillos de oro anidados para ocultar un objeto situado por debajo, haciéndolo invisible para un observador externo.

Por su parte, el segundo de los artículos referidos analiza en términos económicos el impacto medioambiental de la contaminación acústica del transporte por carretera. Sobre la base de la Teoría del Comportamiento Planificado y los valores personales, incluida la sensibilidad hacia el medio ambiente de los ciudadanos, se determinó la disposición a pagar por reducir dicha contaminación acústica.

El modelo de ecuaciones estructurales se aplicó sobre los residentes en la región de los Pirineos (frontera de España y Francia), elegida por su importancia en cuanto a la densidad de tráfico y contaminación. "Se demuestra la relevancia de una actitud positiva hacia el medio ambiente por parte de los ciudadanos, como elemento clave en la valoración económica de su protección. Por lo tanto, actuaciones públicas y políticas educativas que mejoren la sensibilidad medioambiental, podrían lograr un efecto colectivo sobre dicho medio ambiente y la defensa de la reducción de su deterioro", apunta Mercedes Sánchez.