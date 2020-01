La tierna imagen de Irma Soriano con sus dos hijos que ha encandilado a sus fans

Los seguidores de Irma Soriano se han detenido en la fotografía y todos han exhalado un suspiro por la ternura que desprendía. La última imagen que ha subido a su cuenta de Instagram la presentadora posee tanta delicadeza que hasta ella misma se está encargando de responder a la inmensa mayoría de comentarios.

Está visto que la exconcursante de GH VIP haría cualquier cosa por sus hijos pequeños, incluso no tiene problemas en encararse con un "maleducado" en el tren para ser ejemplo para ellos, y en su última instantánea ha quedado más que reflejado.

Una imagen cenital en la que la periodista, nacida en Andújar, Jaén, hace 56 años, les mira con cariño y ellos, Carmen y Luis Juan, de 10 y 7 años respectivamente, frutos de su segundo matrimonio con el cámara de televisión Mariano Navarro, la abrazan y se arrullan contra ella.

Una estampa que la propia presentadora de recordados programas como A mi manera, Menudas estrellas o incluso ¡Qué tiempo tan feliz! en su segunda etapa en televisiones de ámbito nacional quiso reflejar en el hermoso texto con el que la acompañó.

"A veces siento que he vivido dos veces. En la primera se me dio y se me quitó. En la segunda se me devuelve con creces y con el infinito amor que me acompaña. Nacer y renacer por ti, cada vez que te siento", escribía sobre lo que para ella ha significado la maternidad.

Además, no dudaba en incrementar su conexión con la fotografía mediante unos cuantos hashtags que daban cuenta de lo mucho que quiere a sus pequeños: "infinito amor", "tu abrazo", "estás en mí" o "a cada paso, a cada latido de mi corazón, a cada gesto".

Muy habitual de las redes sociales, donde cada vez más comparte su día a día, Irma Soriano ha ido respondiendo a algunos de los comentarios de sus seguidores, que alababan la imagen.

Tales como "Qué bonito y cuánto amor hay en esa foto" (a lo que ella respondía "La vida entera"); "Qué bien cobijada estás" y su contestación, "Cuesta que me suelten y yo no quiero que lo hagan"; o "Cuanto más te conozco, más te admiro: madre, mujer, trabajadora y leal. Eres una persona extraordinaria. No cambies" a lo que la presentadora dijo: "¿Merecería la pena cambiar? ¿Para qué? Ya no: ni sé ni quiero".