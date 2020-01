Un aspirante de 'Maestros de la costura' recuerda el plagio que sufrió con Cristina Pedroche en unas campanadas

El arranque de la tercera edición de Maestros de la costura brindó este lunes una emisión cargada de moda, estilo y costura; pero también de momentos curiosos como el que protagonizó Joshua Velázquez, uno de los concursantes de la nueva promoción del talent que ofrece La 1.

Y es que el aprendiz recordó la polémica que vivió en la entrada de año nuevo de 2018, cuando se denunció por plagio a la casa Pronovias, que vistió a Cristina Pedroche para Nochevieja. El aspirante contó esta historia en la primera prueba del concurso, cuando fue preguntado por la presentadora Raquel Sánchez Silva.

El canario colocó sobre su mesa una fotografía en la que aparecía una amiga vestida con una de sus creaciones, un vestido semejante al conjunto que lució Pedroche en las campanadas de hace dos años: "Me ha parecido Cristina Pedroche. Se parece muchísimo a lo que llevó en Nochevieja, ¿copiaste el vestido?", le preguntó al talent la conductora del espacio de TVE.

"No, yo no copié nada. Este vestido lo hice hace siete años, cuatro años antes de las campanadas", explicó el concursante, que también despertó la curiosidad de uno de los jueces del concurso, Palomo Spain: "¿Fuiste tú quien la acusó de plagio por el vestido?", le preguntó el diseñador a Joshua.

"Yo no acusé de nada, fue la gente por internet. Yo nunca me pronuncié. Me llamaron de todos los sitios y nunca fui a ninguna televisión. De hecho, hubo un momento que me lo pensé y mi padre me dijo que si iba me iba a venir una oportunidad grande dentro de unos años que no iba a poder aprovechar", añadió.

Así, Pedroche daba la bienvenida al Año Nuevo por cuarta vez con un mono de encaje de Pronovias similar al que llevaba puesto la íntima del aprendiz, que fue vestida para actuar en un número orquestal, según explicó el de Tenerife.

El concursante, que fue escogido por el jurado como el ganador de la primera prueba, subrayó en su presentación que le apasiona "el mundo del espectáculo, las transparencias y los brillos", lo que define la orientación de sus trabajos.

El aprendiz, de 28 años, es auxiliar de enfermería, aunque no ejerce, ya que actualmente se encuentra preparando las oposiciones para ser Guardia Civil. La costura y la música son sus grandes pasiones y su padre es su principal apoyo.