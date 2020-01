Puig sobre la sentència del metro: "Hui acaba la llarga història d'una ignomínia"

"Han hagut de passar quasi 14 anys perquè les víctimes de l'accident del metro de València i les seues famílies hagen aconseguit justícia. Mai s'ha de tornar a repetir que els poders públics donen l'esquena a les víctimes de cap desgràcia", ha indicat.

La sentència condemna quatre exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), els qui han admès els fets, en considerar que "coneixien les deficiències de seguretat" en el tram de la Línia 1 en la qual va descarrilar el comboi i, no obstant açò, "van ometre directament la seua obligació d'implementar mesures".

Els responsables de l'accident són l'excap de la Línia 1, Sebastián Argente; l'exresponsable d'Auditoria per a la Seguretat i Circulació, Juan José Gimeno; l'ex-director adjunt d'Explotació, Vicente Contreras; i l'ex-director tècnic, Francisco García, que han sigut condemnats a 22 mesos de presó per un delicte contra els drets dels treballadors, 43 d'homicidi per imprudència greu professional i 37 de lesions per imprudència greu professional. No obstant açò, s'ha suspès l'execució de la condemna.

"L'accident d'eixe fatídic 3 de juliol del 2006 en el qual van morir 43 persones i altres 47 ferides va ser predictible i, per tant, evitable. Hi havia responsables. L'associació de víctimes de l'accident de metro tenia raó. Sempre l'ha tinguda", afig Puig en el text, en el qual creu que, tal vegada, amb aquesta decisió judicial "es puga tancar, finalment, un dels episodis més foscos de la nostra història recent".

Segons el president de la Generalitat, a les víctimes i a les seues famílies "no només els va caure el pesar i irreparable dolor de les pèrdues. Se'ls va castigar, a més, amb un intent d'oblit col·lectiu. Amb la indiferència quan no el menyspreu per part del Govern valencià d'aquells moments, que, en lloc de donar suport a les víctimes, es va situar en la indignitat".

Al seu juí, "recuperar la dignitat de les institucions valencianes exigia reconéixer la lluita de les víctimes i les seues famílies. Hui vull recordar que, durant molts anys, tots els dies 3 en la Plaça de la Verge de València ens convocaven a reclamar justícia i rebre el suport. I massa mesos es van trobar massa soles".

No obstant açò, afig: "Afortunadament el poble valencià és un poble decent i va reaccionar a l'oblit que alguns perseguien". En aquesta línia, assenyala que amb el nou govern del Botànic "acabàrem amb l'anomalia institucional que suposava que cap president de la Generalitat haguera rebut a les víctimes".

Per açò, recorda, la "primera decisió" que va adoptar com a president va ser rebre a les famílies i víctimes en el Palau de la Generalitat l'1 de juliol del 2015, "escoltar-los i demanar-los perdó en nom de tots els valencians i valencians".

"La lluita de l'associació ens ha de servir com a exemple de la dignitat i coratge del nostre poble. Però mai s'ha de repetir que les autoritats públiques donen l'esquena a les víctimes i famílies de cap desgràcia. Mentre estiga en la meua mà, teniu la meua paraula que estarem al seu costat", assevera.