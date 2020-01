El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha advertido al jefe del Govern, Quim Torra, al inicio del pleno de esta tarde que su voto no podrá ser contabilizado para no comprometer la validez de las decisiones de la cámara catalana. Por su parte, el president de la Generalitat ha pedido a los diputados de la Cámara autonómica que "reviertan" este "hecho ilegal" para no poner en riesgo la continuidad de las instituciones.