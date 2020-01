Puig anuncia que l'acord amb La Caixa per a donar contingut a l'Àgora es firmarà en les pròximes setmanes

En un esmorzar informatiu a Madrid, Puig ha avançat la pròxima firma d'eixe acord pel qual s'ha reconstruït aquest edifici per a convertir-ho en un nou Caixaforum impulsat per l'entitat bancària.

La Fundació Bancària 'la Caixa' promourà en Caixaforum exposicions d'art, cicles de conferències, concerts i espectacles, jornades socials, tallers educatius i familiars i activitats dirigides a persones majors.

El projecte, segons va anunciar en el seu moment l'Executiu autonòmic, es caracteritza per "potenciar el concepte original de l'edifici Àgora com una gran superfície oberta al diàleg i a l'activitat cultural, així com per la seua sostenibilitat mediambiental".