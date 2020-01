Aragón trabaja en un servicio de telefonía satelital para evitar que vuelvan a quedarse pueblos incomunicados

En declaraciones a los medios de comunicación en Mosqueruela, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha explicado que el Ejecutivo ya está trabajando en que los ciudadanos cuenten con un servicio de telefonía satelital que no es sensible ante este tipo de fenómenos.

"Me imagino que a un turolense de hace 70-80 años este tipo de fenómenos le resultarían bastante más fácil de sobrellevar porque no echaría en falta el teléfono, pero en los tiempos que vivimos estamos acostumbrados a otro tipo de servicios y la gente no tiene que notar en ningún momento una alteración sustancial de esa manera de vivir por el hecho de que acontezcan este tipo de episodios que, al parecer, y como consecuencia del cambio climático, pudiera ser que en el futuro se repitieran con alguna frecuencia".

En este contexto, Lambán ha agradecido la visita que va a realizar este sábado el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a las zonas afectadas por la borrasca y le va a solicitar que las ayudas del Estado lleguen a todas las comarcas aragonesas que se han visto afectadas estos días por la borrasca 'Gloria' y "cuanto antes, para que los quebrantos que se han producido se superen de la manera más rápida posible".

Ha agregado que mañana ya podría estar realizada una primera evaluación de los daños que ha ocasionado el temporal de nieve, antes de que este martes se celebre el Consejo de Ministros.

"PREOCUPACIÓN"

Lambán ha insistido en la "preocupación con la que el Gobierno de Aragón ha vivido estas últimas jornadas. Así, ha destacado el "magnífico trabajo" que ha hecho la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, como máxima responsable del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI).

"Hemos visto con preocupación todo lo que ocurría con esta borrasca 'Gloria' que, más que una borrasca, ha sido una gota fría invernal, un episodio meteorológico al que en modo alguno estábamos acostumbrados". En este punto, se ha congratulado de que no haya habido "ningún tipo de víctimas, de daños personales".

No obstante, ha pedido disculpas a los ciudadanos "por esos días que han pasado de sufrimiento" aunque ha opinado que hay que felicitarse porque "las administraciones han respondido de una manera muy próxima a la perfección". Así, ha agradecido las actuaciones llevadas a cabo por todos los operativos de emergencias.

"Creo que la coordinación ha sido excelente y esto se ha notado en el aminoramiento de los daños que se podían haber producido y ahora toca hacer la evaluación correspondiente para que el Gobierno de España la conozca y para que nos ayude a resarcir los daños a quienes los han sufrido".

Por otra parte, ha detallado que este tipo de fenómenos siempre sirve "para aprender, para tomar nota de aquello que ha podido fallar o para hacer apuntes de cómo se puede mejorar en el futuro la manera de hacer frente a los mismos".

DAÑOS

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha señalado que se han recibido muchas peticiones de ayudas a través del correo electrónico habilitado para los daños de la borrasca, 'borrascagloria@aragon.es', y a través de las comarcas.

Ha pedido celeridad a los alcaldes de los pueblos afectados para que manden esta información, puesto que el próximo Consejo de Ministro es el martes y el objetivo es que se concedan las ayudas lo antes posible.

"El último informe a fecha de hoy es que se va restableciendo la normalidad", ha indicado Mayte Pérez, al tiempo que ha confirmado que "ya no hay ningún núcleo incomunicado" y "los problemas de electricidad y teléfono van resolviéndose".

Sin embargo, ha agregado que en la zona del Matarraña se están produciendo desprendimientos de montaña que están afectando a las carreteras. "Nuestras brigadas están abordando estas cuestiones". Ha recordado que el nivel de alerta por la borrasca se ha bajado a 1.

Por su parte, la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea, ha relatado que ha mejorado la situación en el pueblo, ya que la localidad vuelve a estar comunicada después que hayan tenido que cortar alguna carretera. "El tiempo de reacción ha sido rápido".