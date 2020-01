El PSOE celebra que Extremadura cuente ya con un "buen presupuesto" y critica que PP y Cs "solo buscan la bronca"

La portavoz socialista se ha pronunciado de esta forma este viernes en rueda de prensa tras la aprobación de los Presupuestos de Extremadura para 2020, que han salido adelante con los únicos votos a favor del PSOE, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, así como con la abstención de Podemos y los votos en contra de PP y Ciudadanos.

En su intervención, Lara Garlito ha destacado que la "primera prioridad" de la Junta de Extremadura "debe estar en el enriquecimiento de la región y en la búsqueda de empleo", por lo que "tener unas cuentas sólidas para poder hacerlo es un paso más hacia eso que buscamos, que es que la región esté repleta de vida".

Para conseguir ese objetivo "se necesitan unos servicios públicos de calidad", que los presupuestos aprobados este viernes "garantizan", ya que "siete de cada diez euros van destinados a políticas sociales", para contar con una buena sanidad y educación públicas, así como de atención a la dependencia o inversión en I+D+i, entre otros asuntos.

Lara Garlito ha asegurado que durante los dos días que ha durado el debate de las enmiendas parciales presentadas por los grupos al proyecto de Presupuestos, han "trabajado mucho" para incorporar medidas que vayan en consonancia con sus objetivos, por lo que han "aprobado enmiendas que favorecen a los jóvenes o que favorecen la creación de hospitales", ha dicho.

En ese sentido, la portavoz socialista ha destacado que en estos días se ha realizado un "trabajo bien hecho, un trabajo riguroso", para que "la ciudadanía sienta que la Asamblea de Extremadura y el Grupo Parlamentario Socialista está trabajando por y para ellos".

Ante esta situación, Garlito ha lamentado la actitud del PP y Ciudadanos respecto a estos presupuestos, ya que "no se tomaron en serio ni sus propias enmiendas a la totalidad, no las prepararon con ningún tipo de rigor, sino que simplemente eran el no por el no, y el pataleo por el pataleo".

A juicio de la portavoz socialista, PP y Ciudadanos con estas enmiendas "simplemente se quejaban del resultado electoral que habían obtenido en mayo", tras lo que ha lamentado que "aún no han sido conscientes de que lo que le importa a los extremeños es que trabajemos por ellos".

Una actitud que Lara Garlito ha lamentado, ya que según ha dicho, "la democracia necesita una oposición que trabaje y que mejore", tras lo que ha señalado que al Grupo Socialista le "hubiera gustado ver a una oposición dispuesta a negociar y a trabajar por los extremeños", y que "hubieran planteado una alternativa seria" con la que podrían "haber llegado a nexos en común".

Así, el portavoz socialista ha lamentado que PP y Ciudadanos "se han negado en rotundo" ya que "solamente buscan la bronca porque creen que así obtienen más beneficio electoral", cuando de esta forma "lo único que pierden son los votantes que les han elegido porque no están mirando por ellos".

Finalmente, Lara Garlito ha valorado que Extremadura cuenta ya con unos "grandes y unos buenos presupuestos" para trabajar "con mucha ilusión y con mucha esperanza" para "afrontar todos los retos y necesidades" de la región.