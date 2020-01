Medio centenar de la provincia de Teruel, sin clase a causa de la nieve

Las mismas fuentes han indicado que la ruta de Allepuz está suspendida; la de la Cañada de Verich no se ha podido realizar en su totalidad y tampoco la de Tronchón, que no ha llegado a esta localidad ni a Bordón; la de Aliaga, que no ha alcanzado Camarillas, ni la de Ródenas, que no ha llegado hasta Villar del Salz.

Asimismo, tampoco se han completado la de Segura de Baños ni la de Torre de Arcas, en este caso porque tanto Torre de Arcas como Peñarroya de Tastavins siguen incomunicadas. Los alumnos de Monroyo y Fuentespalda tampoco han realizado este viernes la ruta escolar.