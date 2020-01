Temporal.- De la Torre espera que durante el día culminen los trabajos en Málaga tras el granizo y lluvias

Así, ha dicho tener la impresión de que "lo que queda se quedará listo en el día de hoy", añadiendo que vio personalmente granizo, convertido en hielo en la zona Camino de los Ingleses y frente la zona de Paseo del Limonar, pero "no estorbaba". "Están en ello, trabajando".

De la Torre, en declaraciones a los periodistas, ha recordado que los granizos se concentraron en ciertas zonas de la ciudad y calles de la ciudad, donde hubo problemas de tráfico al ser imposible circular.

Ha detallado también que las tareas que se han llevado a cabo es apartar el granizo, para lo que se ha contratado maquinaria y se ha reforzado la capacidad propia de los medios municipales.

"Para una ciudad que no tiene nieve y el granizo es el equivalente, aunque de una manera distinta, supone un reto y creo que se ha estado a la altura donde, tanto los servicios de las empresas municipales, como seguridad, han trabajado con mucha dedicación y esfuerzo para que, prácticamente, sea un tema rápido en cuanto a los problemas y dificultades que ha creado a la ciudad una granizada tan excepcional como la de ayer en bastantes zonas", ha apostillado.

Por otro lado, sobre la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a zonas afectadas por el temporal 'Gloria', entre ellas, a Málaga, ha dicho que no tenía noticia de que fuera a la capital, añadiendo que "ahora mismo no tenemos una zona afectada que necesite alguna acción del Gobierno; lo hemos podido resolver con nuestros medios".

"Habrá otras zonas en Andalucía, y sobre todo en el Levante español y Cataluña, que sí han tenido unos daños significativos por parte de este temporal", ha precisado.

En este punto, cuestionado sobre si tienen pensado pedir alguna ayuda en relación con el temporal, ha agregado que "ahora mismo no vemos motivos, sinceramente". "No es un tema, ahora mismo, por las noticias que tengo, donde no hay motivación para ello".

Así, ha agregado que los daños que ha habido en las familias de Maqueda, "parece que la cobertura del seguro es suficiente", aunque "estaremos atentos a esa cuestión", ha concluido.