Joaquín Prat anuncia la muerte de su tía en 'Cuatro al día': "Vuela alto, preciosa"

Joaquín Prat no ha vivido este jueves su mejor tarde en Cuatro al día. El presentador del programa ha anunciado en directo una triste noticia de la que ha sido conocedor durante la emisión: "Siento si no he estado muy fino, pero en el transcurso de este programa ha fallecido mi tía Maruja", ha contado.

El conductor del espacio de Mediaset ha confesado la noticia al concluir esta entrega, que ha querido dedicarle a la recién fallecida: "Quiero dedicarle este programa a ella. Un beso, preciosa. Vuela alto allí y buen viaje donde vayas. Gracias por todo",ha dicho emocionado.

En el programa de las tardes de Cuatro, donde se aborda la actualidad política y las noticias más relevantes a nivel nacional, se estaba informando sobre la última hora de las consecuencias del temporal Gloria cuando el periodista ha intervenido: "A vosotros, gracias por todo", ha concluido ante sus compañeros.