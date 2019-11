Joaquín Prat se estrena en 'Cuatro al día' con un emotivo recuerdo de su padre

Joaquín Prat, copresentador de El programa de Ana Rosa, ha comenzado su andadura al frente de Cuatro al día, tras la marcha de Carme Chaparro que está centrada en las grabaciones de la segunda temporada de Mujeres al poder.

"Es un gusto estar con vosotros", ha comenzado diciendo este lunes en su primer programa. Acto seguido, ha recordado que era un día "muy serio", el Día contra la Violencia de Género.

Después, ha avanzado los contenidos que iban a tratar esa tarde visiblemente contento por la oportunidad que se le estaba dando al presentar su propio programa. Y, en ese momento, se ha emocionado al acordarse de su padre, el famoso presentador de radio y televisión Joaquín Prat.

"Mi padre siempre decía que, para que el público te quiera, primero tienes que quererte tú, y eso implica que, aunque tengas un mal día, no puedes decir 'no' a una persona que viene a pedirte una foto", ha explicado el periodista. "Mi padre era mejor que yo. 30 años después, estoy en el plató donde mi padre trabajó", ha terminado confesando.

Por este motivo, al estar en el plató donde una vez grabó su padre, se acordó de él y se tomó esta entrega como la primera de muchas: "Mi padre me hubiera dicho que disfrutara, que no me tomara tan en serio lo que dicen de nosotros".

Prat también ha tenido algún que otro lapsus fruto de los nervios, como dar la bienvenida a un reportero dándole los "buenos días". Este error, como él ha dicho, es por la costumbre de estar en El programa de Ana Rosa, espacio que no abandonará por completo, ya que seguirá al frente de la mesa del corazón en el espacio matinal.