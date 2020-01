Cientos de trabajadores reclaman en Madrid un futuro para la Industria y preguntan a Sánchez: "¿Dónde está el estatuto?"

Antes, los trabajadores llegados de diferentes partes del país, han protestado ante las sedes de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo. A unos 200 metros de las puertas del Congreso, y frente a un cordón de vallas y agentes de Policía, los manifestantes han coreado "Sin industria no hay futuro".

En sus proclamas, entre silbatos, tambores, petardos y un fuerte olor a pólvora, han pedido más arrojo al recién investido presidente del Gobierno -"Échale huevos, Pedrito échale huevos"-. Las pancartas y camisetas identificaban algunas de sus plantas, como las de Alcoa, Ferroatlántica o Alu Ibérica.

También se han coreado gritos de dimisión dirigidos contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que sitúan como una de las principales responsables del recorte en la interrumpibilidad -mecanismo de compensación económica a cambio de 'parones' en la actividad- y del retraso para aprobar el estatuto electrointensivo.

"LAS INDUSTRIAS SE NOS VAN A IR"

"No podemos esperar más. Las industrias se nos van a ir, necesitamos una solución y un precio con una relación semejante a la de nuestro entorno", ha reivindicado el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que ha acudido a la concentración celebrada en las inmediaciones del Congreso.

Álvarez ha criticado que "hay una situación insoportable" en la industria y que la aprobación de medidas con el anunciado estatuto electrointensivo "el anterior Gobierno ya lo debería haber solventado". En este sentido, ha recordado que antes de las elecciones de abril de 2018 "se modificó en el último segundo" y espera que se apruebe de forma inminentemente, aunque considera que "eso sólo es una pieza".

"Hay que apostar por la industria, incorporar a este debate a todo el país, a la oposición también, y construir un proyecto que permita a nuestro país ser una referencia en la industria", ha aseverado, reclamando para ello confluir las políticas industriales con las de energía y cambio climático.

"YA NO TIENE EXCUSAS"

A la marcha acudieron, además de los trabajadores y sindicatos, representantes de diversas formaciones políticas, entre ellas Galicia en Común. El portavoz, Antón Gómez-Reino, ha recordado que llevan "mucho tiempo a su lado" y trasladando sus iniciativas al Congreso y que le costa que el Gobierno "está trabajando" en tener un Estatuto electrointensivo para presentarlo "en próximas fechas" y que ofrezca una respuesta tanto a "los trabajadores" como a sus familias.

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha considerado una "tomadura de pelo" que diputados de Podemos participen en una manifestación haciéndole una protesta a su propio Gobierno y ha advertido a Sánchez que "ya no tiene excusas" para no sacar adelante el estatuto. "O que vaya pensando en cesar a la ministra de Transición Ecológica porque no hace su trabajo", ha aseverado.

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, se ha reunido en el Congreso con la diputada María Muñoz y representantes de los trabajadores de Alcoa, y ha arremetido contra el PSOE por seguir "mintiendo" con el Estatuto tras decir que "se pondrían con este asunto en cuanto hubiese Gobierno".