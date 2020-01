Convocan este martes una concentración en Murcia contra la "locura e ilegalidad" del 'pin parental'

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz de dicha plataforma, Jerónimo Tristante, quien ha señalado que este "veto parental causa un perjuicio a los niños, a los profesores y a la comunidad educativa".

Tristante ha preguntado a los padres que si tienen conocimiento que el centro al que van sus hijos "realiza alguna actividad inadecuada" y si confían en la labor que desempeñan los maestros de sus hijos en el colegio al que acuden, si han tenido alguna duda de que hayan llevado realizado alguna actividad "desaconsejable".

"La respuesta es que no", ha dicho tajante, por lo que ha cuestionado la implantación del 'pin parental'. Cuando no se han registrado incidencias en inspección educativa, por qué "alentamos la polémica y lo permitimos, siendo la comunidad pionera en experimentos de la ultraderecha cuando en otras comunidades, con el mismo pack de gobierno, no se ha implantado".

Se ha preguntado "qué necesidad tiene el partido en el gobierno de meternos en este lío, por qué vamos a dudar de la honorabilidad de los profesores".

Tristante ha lamentado las "faltas de respeto" que los profesores han sufrido estos días, "se nos parte el corazón, porque dicen que incumplimos la ley, que aleccionamos, que hacemos mal nuestro trabajo". "La ultraderecha está haciendo que el partido en el gobierno ponga en duda la figura del profesor", ha criticado, para después considerar que todo esto "es una locura, no podemos comprar esos preceptos de la ultraderecha".

También ha dejado claro que lo que se da en el aula lo dicta la Lomce, una ley que, según ha recordado, "aprobó el PP y ahora están incumpliéndola, se están pegando un tiro en el pie".

Advierte que "hasta la última cosa que hay que hacer con un niño está regulado, porque son menores, y la Lomce marca que hay que transmitir unos valores al niño, valores que instauró el PP, un partido moderado, de centro-derecha y los padres no se tienen que asustar".

Ha preguntado qué padre no está de acuerdo en que los niños reciban charlas sobre educación vial, para la salud, respeto a otras creencias y tendencias sexuales, prevención de drogodependencias y respeto al medio ambiente; valores "constitucionales, de nuestro marco legislativo".

"Si un padre no quiere que su hijo reciba esos valores, ese padre está fuera de la Constitución, pero un menor tiene derecho a ser educado en estos valores constitucionales, por lo que si un padre no quiere que su hijo los reciba y el Gobierno se lo permite, el Gobierno regional está incumpliendo la Lomce y el 'pin parental' es ilegal, porque unas instrucciones autonómicas no pueden contradecir a una rey de rango superior", sostiene.

QUE EL GOBIERNO REGIONAL "PIDA DISCULPAS A LOS DOCENTES"

Por ello, ha exigido al Gobierno regional que "pida disculpas a los 25.000 docentes que han sido brutalmente insultados estos días, porque se han dicho comentarios sobre penetraciones anales y se han difundido vídeos de una perfomance realizada en Brasil y no en un entorno educativo"; una cuestión que estudian los colectivos que corresponden si supone "incitación al delito de odio".

Ha hecho referencia a un tuit del consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, en el que dice "y si se programa una charla de seudociencias en un instituto".

"Ningún profesor va a programar una charla de esa índole, porque somos biólogos, químicos, no creemos en eso, ni se programan charlas que no están dentro de la Lomce; es una locura de principio a fin", ha señalado, para después dejar claro que "la educación pública no es ningún nido de rojos". "Enseñamos lo que nos marca la ley", ha incidido.

Considera, por ello, que el consejero de Hacienda y Presidencia, Javier Celdrán, "se ha arrodillado frente a la ultraderecha para sacar unos presupuestos", cuando el presidente Fernando López Miras está "desaparecido en sus quehaceres".

Por su parte, la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública Marea Verde, Francisca López, ha recordado que el 'pin parental' es algo que "no surge ahora, sino que lleva en marcha desde inicio de curso, cuando la Consejería dio una serie de instrucciones"; una medida sobre la que "ya se interpuso un recurso".

A su juicio, "no hay que contradecir los derechos fundamentales de los niños, que lo definen todas las normas educativas", por lo que ha pedido a la sociedad y a toda la comunidad educativa a que se sume a esta convocatoria en "defensa de la calidad de la educación de los niños".

Sostiene, en este sentido, que "es un problema ficticio que han generado personas que no están en la comunidad educativa". "La educación en la Región tiene problemas mucho más graves que éste", ha finalizado.