Jesús Mariñas, retenido por la Interpol en Punta Cana

Iba a ser un gran viaje de pareja, pero empezó con enorme susto para Jesús Mariñas y su marido Elio.

Tal y como informa Diez Minutos, el periodista fue retenido por la Interpol en el aeropuerto de Santo Domingo, a donde habían llegado para disfrutar del Festival Internacional de Cine Cana Dorada.

Pero allí, nada más aterrizar, un empleado de la Interpol le comunicó que su pasaporte tenía anomalías y debía ser retenido hasta hacer una serie de comprobaciones.

Según cuenta la revista, Mariñas y su marido pasaron allí varias horas. Horas de incertidumbre que tuvieron un buen final, cuando dejaron salir al periodista, eso sí, sin su pasaporte, que quedaría retenido hasta días después, cuando Jesús y Elio tenían previsto acudir a la embajada española a retirar su documentación.

Sentí primero sorpresa y luego rabia, también indignación

Mariñas relata a la revista el mal trago vivido: "En mi vida viví un susto semejante, y cuidado que viajo. Me sentí como en una 'jamesbondiana' película de intriga tan sólo por intentar entrar en Santo Domingo con mi pasaporte que nunca creí incorrecto, menos aun ilegal. El empleado de emigración me advirtió que se lo quedaba "porque tiene anomalías", me calmó educadamente... Lo cierto es que yo lo había perdido y luego recuperado con las consiguientes declaraciones. La segunda declaración no fue enviada internacionalmente y fue la pega que casi me puso ante el paredón cual un chorizo. Sentí primero sorpresa y luego rabia, también indignación. Finalmente lo tomé con filosofía, algo inédito que me costó digerir. Son consecuencias de estar siempre danzando. Pero no se lo recomiendo a nadie", cuenta Mariñas, que, tras el susto, pudo disfrutar del Festival Internacional de Cine Cana Dorada.