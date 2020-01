Tronchón (Teruel) sigue aislado tras caer la mayor nevada "en 50 años", dice el alcalde

Rabasa ha explicado que "desde el año 1967 no nevaba tanto", por lo que la situación es "excepcional", puntualizando que los 70 habitantes habituales y los turistas están abastecidos de todo lo necesario. La Guardia Civil de Cantavieja y Mora de Rubielos ha hablado varias veces con Rabasa para conocer la situación en la localidad.

Este martes se han aproximado a Tronchón dos máquinas quitanieves, una de las cuales, de los Bomberos de Morella (Castellón), se ha quedado en Olocau del Rey (Castellón) y otra, de la Comarca del Maestrazgo, se ha atascado a 600 metros de la entrada del pueblo.

Nadie ha podido entrar o salir de Tronchón, donde están a la espera de que otra quitanieves limpie el acceso a la localidad este miércoles, aunque si no es posible utilizarán una retroexcavadora cedida por un particular. "Todas las máquinas están ocupadas", ha dicho Rabasa.

El alcalde y presidente comarcal ha comentado que algunos ganaderos no han podido ir a alimentar a las reses este martes, de manera que "si mañana se soluciona, bien, pero si no empieza a ser preocupante" ya que "la gente tiene que volver a su actividad, si no las pérdidas pueden ser grandes". Esta tarde la nieve sigue cayendo y el espesor en el casco urbano es de casi un metro.

Por otra parte, Rabasa ha comentado que no hay comunicación terrestre entre Cantavieja y Mosqueruela, mientras que Pitarque y Aliaga están incomunicados, además de que el puerto de Cuarto Pelado "está impracticable".

Este martes "estamos la gente que estamos con los medios que tenemos y tampoco se puede hacer mucho más", ha lamentado el alcalde de Tronchón.

"ABRIENDO CAMINILLOS"

Un vecino de Castellón, hijo de Tronchón, Alejandro Buj, ha expresado que "no se pueden mover los coches dentro del pueblo" y que "hoy no nos hemos movido nadie" por la nieve y, de hecho, algunos vecinos han ido "abriendo caminillos" para moverse de una casa a otra. "La gente mayor dice que en la vida habían visto una nevada así", ha agregado.

"La situación es complicada", ha continuado Buj, indicando que en el acceso al pueblo "no se sabe qué es camino ni bordillo" y que en el casco urbano "los coches ya no se ven, te das con un retrovisor en las rodillas; es curioso". Entre las decenas de turistas que se encuentran aislados en Tronchón hay una pareja de luna de miel.