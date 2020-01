Ribó sobre el vot diferent d'un membre del Consell en el port: "Votem segons governs, no partits"

Així, ha indicat que eixa diferència és "la constatació que votem en funció dels nostres governs, no en funció d'un partit que mana les consignes". Ha dit que ell és "alcalde-president d'un govern" mentre els responsables autonòmics representen un altre executiu.

Joan Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera, en resposta als periodistes, durant la reunió que ha mantingut amb la vicepresidenta de l'Executiu valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, per a abordar qüestions en matèria d'atenció a les persones majors. Oltra ha assenyalat que com ha dit l'alcalde la diferència respon al fet que "en el port es representa a institucions, no a partits".

Ribó i la consellera s'han referit així al suport que l'alcalde va donar aquest dilluns al plec de condicions de la futura terminal pública de passatgers del port després d'incorporar criteris mediambientals proposats per ell, mentre el secretari autonòmic de vicepresidència votara en contra.

El primer edil ha valorat que s'hagen inclòs en eixe plec "aspectes molt significatius com que quan arribe un vaixell apague els motors i s'endolle al corrent elèctric per a evitar la contaminació" i que s'hagen acceptat "totes les propostes".

No obstant açò, el responsable municipal ha precisat que el plec de la nova terminal de passatgers "no és l'ampliació nord" del port sinó una infraestructura que "no té res a veure". "És una altra cosa. No estem parlant de l'ampliació nord. El meu vot a l'ampliació nord està molt clar, molt definit i plantejat", ha subratllat.

Mónica Oltra ha agregat respecte a la diferència de vot entre Ribó i Castañón que "hi ha hagut posicions diferents en funció d'un treball previ fet des de l'Ajuntament de València", que ha negociat "una sèrie de millores de sostenibilitat en la terminal de passatgers".