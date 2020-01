El pitjor temporal de l'hivern deixa dos morts en la Comunitat Valenciana

Passejos marítims engolits per la mar, carreteres tallades per la neu, col·legis tancats, rius desbordats... la borrasca Gloria s'ha convertit en el pitjor temporal en el que portem d'hivern i ahir, al tancament d'aquesta edició (23.00 h), ja s'havia cobrat la vida de quatre persones: un home de 63 anys colpejat per una teula derrocada pel vent en un poble d'Àvila; una dona romanesa de 54 anys que dormia al ras en un parc de Gandia i que va morir per hipotèrmia; i un veí de Moixent (València) de 71 anys, el cadàver del qual va ser trobat sobre la neu amb els mateixos símptomes.

Aqueixes tres víctimes se sumen a l'home atropellat el diumenge a Astúries quan posava les cadenes al seu cotxe. Gloria fou ahir especialment virulenta en l'est del país, perquè la Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears, Múrcia i la província de Terol van patir els pitjors estralls.

COMUNITAT VALENCIANA

Més de 200.000 escolars espanyols es van quedar sense classes pel tancament de col·legis, la majoria en aquesta comunitat, on el temporal va obligar a activar l'alerta roja per fortes ratxes de vent, pluja, neu i onatge. El vent va superar els 115 km/h i enfront de la costa de la ciutat de València es van registrar ones de 8,4 metres, rècord històric.

No obstant això, mar endins l'onatge va ser encara més intens, arribant a superar els 14 metres. Eixa ferocitat del Mediterrani va provocar importants danys materials en la costa en inundar i destrossar nombrosos passejos marítims, com els de Xàbia, a la província d'Alacant; o els de Moncofa, Almenara i Peníscola, a Castelló.

La pluja va ser també persistent i l'Ajuntament de Cullera va evacuar algunes urbanitzacions com a mesura de seguretat davant el desbordament del Xúquer. Localitats alacantines com Beniarrés o Confrides van recollir més de 200 litres d'aigua per metre quadrat. La neu va arribar a les comarques interiors de la comunitat, especialment de Castelló.

El vent, no obstant això, va ser l'element més perillós, amb ratxes huracanades que van derrocar arbres, semàfors i torres d'alta tensió, que van deixar sense subministrament elèctric a unes 20.000 persones –la meitat d'elles a Oriola–. El vent es va emportar, fins i tot, la coberta de l'estadi municipal de Sueca, que va caure sobre un edifici sense causar danys personals. També va obligar a tancar l'aeroport d'Alacant i a desviar dotze vols amb destinació a Manises a altres ciutats com Saragossa, Madrid o Màlaga. El transport ferroviari es va veure afectat, inclòs el servei Euromed, i molts passatgers van haver de ser traslladats per carretera.

CATALUNYA

El temporal va refermar a la vesprada a Catalunya i la nit es preveia molt complicada per la pluja, el vent i l'onatge, que va arribar a aconseguir els 12 metres enfront del cap de Begur (Girona) i els 5 metres en la boca del port de Barcelona. L'Ajuntament de la Ciutat Comtal va prohibir l'accés a platges i espigons mentre dure la borrasca. Malgrat els advertiments, un home romania anit desaparegut després de caure al riu en la desembocadura del Besòs quan feia fotografies del temporal, segons van indicar diversos testimonis.

Els meteoròlegs van alertar sobretot de l’“excepcionalitat” de les ratxes de vent, que van superar els 120 km/h. Les nevades van ser importants en el massís dels Ports (Tarragona) i altres punts de muntanya. Més de 30.000 alumnes catalans no hauran d'acudir hui a classe pel tancament dels seus col·legis.

BALEARS

La pluja va desbordar torrents que van provocar inundacions i van obligar a tallar nou carreteres i a desallotjar algunes urbanitzacions. El 112 va haver d'atendre més de 300 incidents en l'arxipèlag i l'illa de Menorca va estar ahir incomunicada per mar, amb els ports de Ciutadella i Maó tancats. També es va tancar el de Formentera.

ARAGÓ

La neu va caure amb força a la província de Terol i va obligar a utilitzar cadenes en una vintena de carreteres, tres d'elles tallades al trànsit. Fins i tot l'autovia Mudèjar A-23 es trobava anit en nivell roig en dos punts, a l'altura de Calamocha (Terol) i de Cariñena (Saragossa), on era obligatori l'ús de cadenes i s'havia prohibit la circulació a camions i vehicles articulats. El 48% dels escolars terolencs que utilitzen rutes de transport públiques es van veure afectats pel temporal.

MÚRCIA

L'interior de la regió va arribar a acumular més de 20 centímetres de neu, que van provocar alguns talls de carreteres. Localitats com Yecla van quedar totalment cobertes de blanc i més d'una desena de municipis van suspendre les classes. En la costa de Cartagena i La Mànega el temporal marítim va provocar danys materials, com el ancoratjament de quatre piscifactories, que es van desplaçar a la deriva fins a arribar a les proximitats de Cap de Pals.

ANDALUSIA

Es van produir talls de circulació per neu en diverses vies i ports de muntanya a Jaén, Almeria i Granada, inclosa l'A-92 al seu pas pel port de la Mora. Les comarques granadines de Guadix, Baza i la zona del Marquesado van ser les més afectades.

MADRID

La neu va tenyir de blanc la serra madrilenya i va obligar a utilitzar cadenes en els ports de Navacerrada i Cotos. En la capital, les ratxes de vent van ser molt intenses i els parcs van romandre tancats. Hui seguiran clausurats per precaució.

RESTA DEL PAÍS

Albacete va estar ahir en alerta roja i diverses carreteres de la província van estar tallades per la neu, que també va caure amb intensitat en punts de Castella i Lleó i de la cornisa cantàbrica. Les ratxes de vent van ser molt fortes en quasi tot el país.