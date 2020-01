Temporal.- Desallotgen veïns del Brosquil de Cullera (València)

La borrasca ha causat el desbordament del riu en la desembocadura per l'escullera com a conseqüència del temporal marítim, i a més inundacions parcials en les zones del Marenyet, l'Estany i el Brosquil (Dorado-Silencio), segons ha informat el consistori en un comunicat.

S'ha registrat "importants" danys en tota la costa del municipi amb platges "completament absorbides pel mar" com el Dosel, Marenyet, Estany o Brosquil.

Com a conseqüència d'aquesta situació, l'Ajuntament manté actiu un dispositiu d'emergència des del dissabte a la vesprada i ha decidit evacuar part del veïnat del Brosquil com a mesura de seguretat. També ha prohibit a la població que s'acoste a zones costaneres com el passeig marítim o els penya-segats per l'"extrem perill" que comporta.

S'ha tallat a la circulació els camins: Azagador de la Torre, l'Escullera i l'avinguda del Marenyet. A més, s'ha demanat encaridament a la població que evite l'ús del vehicle en els carrers negats per l'aigua en el Marenyet i el Brosquil.

Així mateix, l'Ajuntament ha decretat la suspensió de les classes per a aquest dilluns i el tancament dels parcs, jardins i totes les instal·lacions esportives. S'ha activat a més el protocol per a atendre persones sense llar.