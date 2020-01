Temporal.- Generalitat i Iberdrola treballen per a restablir el subministrament elèctric a Oriola

La secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, Rebeca Torró, ha assenyalat que, des de la Direcció general d'Indústria, Energia i Mines, es treballa "per a minimitzar la falta de continuïtat de subministrament als consumidors d'aquesta zona d'Alacant".

"Lamentablement, el temporal ha tornat a afectar la comarca del Baix Segura i a la localitat d'Oriola on han caigut dos torres de subministrament elèctric i s'ha vist afectat el subministrament de més de 10.000 persones".

Tal com ha assegurat Torró, "des de la companyia elèctrica s'ha informat a la Conselleria d'Economia que estan fent tot el possible per a restablir el servici com més prompte millor i que torne a estar operatiu".

Així, "cal destacar que des de la Direcció general d'Indústria, Energia i Mines, des del diumenge 19 s'està en permanent contacte i coordinació tant amb Iberdrola com amb Xarxa Elèctrica per a conéixer qualsevol de les incidències que se'n van succeint per a poder restablir els servicis".

Així mateix, ha explicat que també s'està en continu contacte amb l'alcalde d'Oriola per a informar d'aquestes incidències.

Torró ha detallat que amb la finalitat de disposar del màxim nombre d'efectius per a atendre qualsevol incident en la xarxa, i-De ha declarat la situació d'emergència en tota l'empresa, de manera que els mitjans tècnics i humans tenen com prioritat atendre qualsevol incidència que sorgisca en la xarxa.

Actualment, en la zona d'Oriola hi ha mobilitzades dos brigades i s'han desplegat mitjans aeris per a atendre amb la màxima rapidesa les citades incidències.

AVARIA LÍNIA TRIPLE CIRCUIT

La principal avaria detectada en la xarxa de la zona s'ha produït en una línia de triple circuit (afectant els tres) que discorre paral·lela a l'N-240 en una zona encaixada entre relleu muntanyenc, conseqüència de la caiguda de dos suports d'aquesta línia i el doblat d'un altre.

La solució provisional adoptada que se'n va a implantar és el muntatge de 2-3 grups electrògens de potència adequada i l'estesa d'un cable sec en substitució d'un dels circuits afectats que permetrà recuperar la major part del mercat desabastit.

D'aquesta manera, s'està donant absoluta prioritat per a atendre els subministraments essencials, amb independència que aquestes han de disposar d'equips complementaris de subministrament (hospital, etc.).