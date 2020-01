Carmen Borrego desvela en 'Viva la vida' que habló de la ruptura de su madre por motivos económicos

Carmen Borrego explicó este domingo en Viva la vida los motivos por los que concedió la polémica entrevista a la revista Lecturas. En el programa, la hija de María Teresa Campos se defendió de las críticas que recibió tras la exclusiva, en la que cargó contra Bigote Arrocet y los tertulianos de Sálvame.

Borrego acudió al espacio de Mediaset para hablar sobre las declaraciones que publicó la pasada semana la mentada revista. Allí, defendió su libertad para hablar siempre de lo que considere: "No tengo que pedir perdón por ofrecer una exclusiva. La he dado porque se me ha llamado y he dicho que sí", dijo.

Emma García le preguntó si concedió la entrevista debido a "una necesidad económica": "Si la pregunta es si estoy arruinada, la respuesta es no. Me venía bien económicamente en este momento, no tengo por qué negarlo, no es que me falte para comer o para vivir. Me venía bien, creo que no es malo", aclaró la hermana de Terelu Campos.

En este sentido, Borrego subrayó que no está en contra de "ninguna exclusiva" pero sí de que"siempre las paguemos los mismos". Además, ha criticado que Kiko Hernández, de quien dijo que la humilló, se ríe de ella y de su físico: "De mi exclusiva puede hablar todo el mundo, pero creo que por ello no se deben reír de mí y sobre todo físicamente. No me parece bonito", valoró.

Los tertulianos María Patiño o Ana Rosa Quintana también opinaron a lo largo de la semana sobre la comentada entrevista, donde la hija de la veterana presentadora dio que hablar, sobre todo, por sus palabras sobre Bigote Arrocet tras la separación de su madre: "Si llego a tener a Edmundo delante, lo mato", apuntó Borrego, que admitió a García que no esperaba tanta repercusión.