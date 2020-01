La revelación más dura de Tania Llasera: "Mi primer bebé ya no está en este mundo"

La presentadora Tania Llasera anunció este viernes la pérdida de su perrita, Mila, en su cuenta oficial de Instagram: "Mi primer bebé ya no está en este mundo", escribió la presentadora.

"Mila murió hace poco, sin dolor y tranquila, rodeada de amor y familia cruzó la delgada línea de la vida a la muerte", escribió Llasera, que explicó que "no he podido compartir esta información antes por dolor, ahora algo más digerida la pérdida de uno de mis amores... no hago más que soñar con ella".

Llasera afirma que "estoy contenta de haber pasado un tiempo con ella y con los niños Antes de que se fuera, pero triste porque mis hijos no acaban de entender que se fue. Por favor, cuidado con lo que comentáis porque me duele..."