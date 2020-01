Martínez (APV) "respecta" el rebuig d'ecologistes a l'ampliació i demana la seua col·laboració per a altres projectes

En un comunicat, s'ha mostrat "molt satisfet" pel balanç "positiuíssim" de les al·legacions presentades per diversos col·lectius al projecte de l'ampliació nord, adjudicat al grup MSC, amb "208 de les 216 positives, el 95%".

"Tot el teixit productiu ens ha recolzat, i sectors tan diversos com el taxi, els empresaris i l'hoteleria estan a favor de l'ampliació", ha asseverat el titular de Valenciaport, ressaltant que València és "el port de referència mediambiental a Europa"

Sobre aquest tema, ha defès el suport de grups ecologistes als projectes mediambientals que impulsa el port de València, com la proposta d'una subestació per a evitar emissions dels vaixells o el pla eòlic que "pot permetre que siga el primer d'Europa amb un balanç en generació d'energia elèctrica positiva".

Martínez ha sostingut a més que "no hi ha un sol projecte del Port que no compte amb l'oposició d'uns o d'altres". "Ara anem a construir una nova terminal amb capacitat per a acollir un milió de passatgers, i segur que tindrem vots en contra", ha subratllat.

Es tracta del projecte presentat per la companyia TIL (Terminal International Limited), filial d'MSC, per a la construcció i explotació, en règim de concessió administrativa, de la nova terminal de contenidors del port de València. El gegant navilier suís preveu invertir 1.011 milions d'euros.