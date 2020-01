El nuevo tatuaje de Selena Gomez que hace referencia a su gran momento vital

El momento vital de Selena Gomez, más allá de algún entuerto fácilmente superable sobre su eterno exnovio Justin Bieber, es supremo: no solo el público está entusiasmado con su último disco, Rare, sino que también la crítica lo considera el mejor álbum que ha sacado la artista hasta la fecha.

Es por ello que Gomez ha decidido inmortalizar la magnífica etapa que está viviendo justo debajo de la oreja derecha en forma de un tatuaje, aunque pequeño, lleno de significado. Como no podía ser de otra manera, se trata de la palabra que ahora mismo ocupa su vida: Rare.

En este contexto, la palabra que da título al tercer álbum de estudio de la artista norteamericana de 27 años. "Creo que sentí que esa era yo, si eso tiene sentido. Obviamente, he tenido muchos problemas de autoestima en el pasado. Todavía tengo mis más y mis menos con la confianza en mí misma y es algo con lo que siempre voy a estar luchando", comentó en una reciente entrevista para Spotify.

"Rare me ha hecho sentir increíble. Ese título fue muy importante para mí desde el momento en el que lo escuché", aseguró Gomez sobre su nuevo disco, que ya ha alcanzado las 500 millones de reproducciones en el servicio de streaming internacional.

La localización también tiene su porqué. No solo porque siempre estará cerca como para escucharlo, sino porque es suficientemente pequeño como para taparlo con maquillaje en caso de que necesite hacerlo a la hora de grabar alguna película (aunque es su tercer tatuaje en el cuello).

"Lo hice otra vez", escribió junto al vídeo y la fotografía que enseñaban tanto el proceso como el resultado final. Rare es una palabra que, para ella, los define tanto a ella como a sus seguidores, a quienes considera excepcionales y únicos a su manera y que deben sentirse valorados por quienes son.

"Creo que estamos en un punto en el que todos están tan obsesionados con cómo tienen que aparentar y lucir de una manera determinada", ha declarado recientemente en una entrevista en el late show de Jimmy Fallon.

"Obviamente, yo no les juzgo, solo digo que hay algunas chicas que se sienten fatal porque piensan que no encajan, pero esta palabra [Rare] elimina todo eso porque no es necesario que te parezcas a nadie. Tu destino es ser quien tú eres y eso te hace única. Eso es lo que te hace rara y excepcional", sentenció.