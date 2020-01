PSOE presenta una moción de censura en Gérgal con un edil de Cs, que sostiene al actual alcalde del PP

Guijarro ostenta la mayoría absoluta gracias al apoyo de los dos ediles de la formación naranja que se suman a los tres concejales obtenidos por el PP. El pacto de gobierno tras las municipales de mayo de 2019 daba a los 'populares' la Alcaldía por periodo de dos años tras lo que Ciudadanos asumiría la Presidencia del Ayuntamiento.

En declaraciones a Europa Press la portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonia Contreras, ha justificado el registro de la moción en la "inacción" de Guijarro. "La situación ha llegado a tal término que la gente no lo quiere; no está haciendo nada y no está dando impulso a un municipio que tienen grandes posibilidades", ha dicho.

Contreras ha remarcado que su partido ganó las elecciones, quedando "a pocos votos" de obtener el edil que le daría la mayoría absoluta de cinco concejales, y ha precisado que, según el acuerdo alcanzado con el concejal de Ciudadanos José Mateo, ella asumiría la Alcaldía y su socio, la primera tenencia de Alcaldía.

"Ante la situación, y el hecho de que parece que el PP no está cumpliendo los términos del acuerdo alcanzado con Ciudadanos, nos pusimos en contacto y optamos por presentar la moción de censura", ha trasladado para añadir que esta se someterá al debate del plenario el próximo día 31 a partir de las 12,00 horas.

Sobre la postura que mantendrá ese día el otro concejal de Ciudadanos en la corporación local gergaleña, ha señalado que espera que "apoye la moción". "Es José Mateo quien ha dado el paso", ha subrayado.

Por su parte, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el secretario general del PSOE en Almería, José Luis Sánchez-Teruel, ha recordado que quedaron "a muy pocos votos de recuperar el gobierno del municipio" y ha señalado que el gobierno de coalición PP-Cs "no ha funcionado".

"Hay malestar por la marcha de los asuntos por parte de los ciudadanos y esto se ha materializado en un moción de censura", ha concluido.

Fuentes de Ciudadanos han indicado a Europa Press que la situación "está siendo estudiada" por la dirección provincial del partido aunque han precisado que la decisión de su concejal "no cuenta con el visto bueno" de esta.