C-LM apunta que el convenio sanitario con Madrid "está vivo" en Guadalajara y niega desatención asistencial

Así lo ha puesto de manifiesto en el turno de preguntas orales al Gobierno en el tramo final de la sesión plenaria de este jueves después de que el diputado 'popular' Juan Antonio Moreno considerara que en ausencia del convenio sanitario con Madrid que el PP puso en marcha se está "saturando" la demanda hospitalaria en la capital alcarreña.

Tras apuntar que hay más de 12.000 pacientes en lista de espera en el centro hospitalario, -más de 5.000 esperando una operación-, Moreno ha abundado en que la "inacción" del Gobierno hace que muchas localidades, como el caso de El Casar, se estén viendo afectadas.

Fernández Sanz ha replicado que el convenio sanitario entre Guadalajara y Madrid "sigue vivo", por lo que "no se puede entrar en discusión".

"Los pacientes de El Casar están atendidos. Quizá quieran hablar con sus compañeros de Madrid para ver que el convenio sigue vivo", ha zanjado Fernández Sanz.

JARDÍN BOTÁNICO DE ALBACETE

En otro orden de cosas, la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, ha respondido a una pregunta oral formulada por la diputada de Cs Carmen Picazo al respecto de la colaboración de la Junta con el Jardín Botánico de Albacete.

Mientras la diputada naranja reclamaba más colaboración en términos presupuestarios, Rodríguez replicaba que el grado de ayuda de la Junta pasaba desde 2003 por la construcción y puesta en funcionamiento de este espacio, para lo que se aportaron más de 7 millones de euros. "Contribuimos a la financiación y se puso en estándares de financiación equilibrados para poderse mantener".

Al llegar el PP en 2012, "la Junta se salió del patronato", según ha recordado, si bien ahora hay una colaboración indirecta a través de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Igualmente, ha reparado en que hay cuatro proyectos por 375.000 euros sobre diversidad sujetados por la Junta, además de una asignación nominativa específica desde la institución académica.

CONEXIÓN ALCORLO-BELEÑA

La diputada del PP Ana Guarinos ha preguntado al Gobierno regional por la fecha en la que tiene previsto hacer realidad la conexión entre los embalses de Alcorlo y Beleña en Guadalajara, ante lo que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural del Ejecutivo, Francisco Martínez Arroyo, le ha recordado que "es una competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo".

A esa respuesta, Ana Guarinos ha tirado de hemeroteca para apuntar que el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page "se comprometió con la conexión" de estos embalses.

"García-Page dijo que se comprometía. ¿Quién miente? Cada vez que García-Page viene a hablar de agua a Guadalajara, miente. Él prometió que entre 2016 y 2017 esta conexión sería una realidad", ha criticado la parlamentaria 'popular', que ha añadido que en la actualidad la ausencia de conexión supone un problema para el entorno.

Martínez Arroyo ha replicado a Guarinos que la conexión prevista "tenía problemas" y ahora hay que buscar "una solución", algo que ya se reclamó al Gobierno del PP de Mariano Rajoy pero que ahora con un Gobierno del PSOE tiene el futuro despejado. "No me diga que el PSOE no se ha comprometido con esta conexión", ha respondido.