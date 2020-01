De los 'guitarristas' Monasterio e Iglesias pasando por el 'bajista' Casado: el lado más melómano de los políticos

La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, no es la única política que ha subido a sus redes un vídeo mostrando sus dotes musicales. Antes lo hicieron, entre otros, Juan Carlos Girauta (ex Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Pablo Casado. Eso por no citar al músico y político profesional, José Antonio Labordeta.

El que fuera una de las voces cantantes de CIudadanos, Juan Carlos Girauta, ahora retirado de la política, también cogió la guitarra en varias ocasiones de manera pública. Lo hizo (vídeo) para cantar 'Mediterráneo' de Serrat en un acto de campaña. Pero también con posterioridad para dedicarle a Pedro Sánchez el 'Para la libertad' desde su domicilio.

El ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, también mostró años atrás su faceta musical con sendas interpretaciones en programas de televisión. Si en Telecinco cantó una nana, en El Hormiguero de Antena 3 versioneó a Javier Krahe.

🔝 Me lo he pasado genial en @El_Hormiguero 🐜🐜. Gracias a Pablo Motos, a su estupendo equipo y a Trancas y Barrancas 😂 Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y con los telespectadores de @antena3com 👏 | Os dejo con ‘Uptown funk’ 🤗 ⤵#PabloCasadoEHpic.twitter.com/TqgQhL1ksH — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 2, 2019

En abril de 2019, en una de las últimas campañas electorales, Pablo Casado sorprendió tocando el bajo en la grabación del programa de Pablo Motos. Casado le confesó al presentador además que estuvo ocho años en el conservatorio para aprender a tocar la guitarra. Después se colgó un bajo con la banda y tocó en directo.

La música amansa a las fieras....¡todos a dormir! ¡buenas noches! 😘😘😴 pic.twitter.com/l0wySCzCbC — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 15, 2020

