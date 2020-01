Santi Millán: "En mi primer papel hice del negro de Rocky"

Los creadores de La que se avecina llevaban años situando todos sus guiones en un entorno urbano, que, además, se reproducía dentro de un plató. Así que Laura y Alberto Caballero se fueron al otro extremo con El pueblo, una comedia de Telecinco sonbre urbanitas que se van a vivir a una pequeña aldea, Peñafría. Uno de sus protagonistas es Santi Millán, presentador y actor que ahora se mete en el papel del hippie Moncho. Pero empezó con algo más humilde, haciendo un sketch en el colegio...

El pueblo trata con humor un tema muy actual… El punto de partida es la reflexión que hicieron Alberto y Laura Caballero dándose cuenta de ese problema e imaginándose lo que podría ser esa migración de urbanitas a un ambiente rural y sobre todo con esa visión idealizada que tenemos los de ciudad del mundo del campo.

¿Por qué hacemos eso? Cuando vamos al campo queremos que no nos falte de nada de lo que tenemos en la ciudad, pero en un entorno rural. Y además vamos pocos días, suele coincidir con buen tiempo y con tranquilidad y buenos alimentos.

El conflicto es mayor porque no es un pueblo fantasma… La cuestión es que eso se agrava porque cuando los urbanitas llegan al pueblo, pensando que está deshabitado se encuentran con que aún queda gente de allí y se produce ese choque, porque los del pueblo les ve como invasores.

¿Tiene un punto de crítica? Lo que se busca es la comedia y hacer un retrato de la situación. He leído muchos comentarios de gente que cree que lo que se a hacer es reírse de la gente de pueblo y es al contrario, los que quedan más retratados son la gente de ciudad.

¿Nos hemos vuelto un poco absurdos los de ciudad? La vida en la ciudad tiene algunas ventajas, pero también inconvenientes, no hay un estilo de vida perfecto. Pero te das cuenta de que la vida rural es mucho más sostenible, en medio de la emergencia climática en que vivimos.

¿Tiene usted un Peñafría en su vida? No, porque nací en Barcelona. Es una de las cosas que echaba de menos, porque todos los niños en vacaciones decían “nos vamos al pueblo” y nosotros no teníamos. Es verdad que mi abuela vivía en un pueblo de Castellón, Montanejos, e íbamos a verla de vez en cuando, pero no era ese tipo de pueblo al que siempre vas.

¿Cómo ha sido el rodaje, casi todo en exteriores? Rodar en exteriores era una de las ideas de Alberto y Laura, porque La que se Avecina es una sitcom en la que incluso algunos de los exteriores se ruedan en plató y aquí se buscaba algo totalmente diferente. En El Pueblo incluso los interiores de las casas son escenarios naturales.

¿Dificultaba el rodaje? Grabar en un entorno tan inhóspito como Valdelavilla, que es el pueblo donde hemos grabado y que es un pueblo abandonado de verdad, donde no hay de nada, lo complicaba. La producción tenía que asegurarse de llevarse todo lo necesario, porque allí no se podían conseguir las cosas a golpe de coche.

Carlos Areces (izda) y Santi Millán, en 'El Pueblo'. TELECINCO

¿Tiene usted algo de hippie, algo de Moncho? Hay cosas que comparto con su filosofía de vida. Él tiene planteamientos que todos deberíamos adoptar para que todo sea un poco más sostenible. El ritmo de vida que llevamos no nos lleva a buen puerto.

El pelo le ha ido bien para el personaje ¿no? (Risas) La verdad es que sí. Cuando trabajábamos el personaje decidimos asilvestrarle un poco más, dejándole la melena y las barba larga.

¿Se menosprecia la comedia? Siempre ha sido así. La comedia siempre ha tenido un punto de género menor, pero yo nunca lo he pensado así. Tanto en la comedia como en el drama hay productos de más o menos calidad. El género no marca la calidad del producto. El Pueblo es el reflejo de que se puede hablar de cosas serias e importantes, pero con sentido del humor.

Si El pueblo enseñara algo, ¿qué moraleja debería tener? Que tenemos que cuestionarnos el tipo de vida que llevamos y cuáles son las prioridades en esta vida. La gente de las ciudades a veces perdemos ese norte y la gente del ámbito rural nos puede enseñar sobre eso.

Ha hecho interpretación, ha presentado, ha sido reportero… ¿cuál es el trabajo más raro que ha hecho? Estuve trabajando en un matadero un año y pico, antes de empezar en ésto, para poder pagarme los estudios de interpretación. No me gustaba mucho. Es un trabajo duro físicamente, en un horario complicado y estar en un sitio donde se sacrifican animales es poco grato.

¿Se acuerda de su primer papel? Cuando estaba en EGB, a los diez años o así, se montaban festivales de fin de curso y unos compañeros y yo montamos un sketch sobre la película de Rocky. Yo hacía del negro de Rocky.

¿Lo de ser el gracioso cuando eres niño queda justificado cuando lo conviertes en profesión? El humor es algo que siempre he tenido por bandera. Me gusta tomarme la vida con sentido del humor. Lo que pasa es que hay gente que confunde el sentido del humor con la falta de seriedad y no tiene por qué ser así. Con más humor todo iría mucho mejor.