Yoli ('GH 15') llora desconsoladamente al revivir su segundo embarazo de Jonathan

Un nuevo capítulo del matrimonio entre Yoli y Jonathan, que se conocieron en la casa de Gran Germano 14, ha salido a la luz.

Ha sido la propia Yoli quien en su canal personal de Mtmad ha confesado que estuvo embarazada del que hubiera sido su segundo hijo con su ex. Hay que recordar que ambos ya tienen una hija en común, Valeria.

Ocurrió hace dos años, en 2017, y, como cuenta la albaceteña ahora, ha sido uno de los episodios más traumáticos de su vida. Lo ha hecho viendo un vídeo que grabó en su día y por el que, al repasarlo, no ha podido evitar romperse.

"Jamás pensé que iba a hablar de esto", reconoce Yoli. Ella, por aquel entonces, estaba muy asustada porque no sabía cómo cambiaría su vida y cómo se lo tomaría Jonathan.

"Es algo que nunca he hablado con Jonathan y que me duele en el alma porque siempre he querido darle un hermanito a Valeria. Lo tengo marcado en mi corazón porque fue muy duro. No fue fácil", desvela la manchega.

Ahora, habrá que esperar a que Yoli cuente la segunda parte de la historia. Qué pasó realmente y cómo reaccionó el que por aquel entonces era su pareja.