Vídeo | El espectactular vuelo de un dron sobre la zona siniestrada de la planta química de Tarragona

Los Mossos d'Esquadra inspeccionan este miércoles la zona donde el martes hubo una explosión, en las instalaciones de la empresa Iqoxe, en La Canonja (Tarragona), y los agentes han usado un dron con una cámara térmica para detectar focos de calor que siguen activos.

En sendos apuntes de Twitter, Mossos y Protección Civil han informado de que las imágenes se han captado a las 13 horas, mientras que los Bombers siguen trabajando en la zona.

A causa de la explosión y posterior incendio en la empresa, han muerto dos personas -un trabajador y un vecino de La Canonja- y ocho resultaron heridas, una de ellas en estado crítico.

(13.00 hores) Imatges de càmera tèrmica de dron de @mossos de la zona afectada al Polígon Sud. @bomberscat segueixen treballant intensament en instal•lacions. #Protecciocivilpic.twitter.com/0RPEm3RTLf — Protecció civil (@emergenciescat) January 15, 2020

En el destrozo que deja la explosión se ven los restos de una fábrica desintegrada en trozos de hierro. Una zona fundida por el fuego que todavía arde en una cisterna a la que dirigen los chorros de agua. Es una combustión controlada del óxido de propileno que hay en su interior. Se encuentra junto al reactor donde se produjo la explosión.

El tanque contenía óxido de etileno, un gas muy inflamable pero no tóxico y que según el Conseller de Interior, Miquel Buch, no ha afectado a la calidad del aire. Alrededor de cuarenta bomberos siguen trabajando en el entorno afectado. Tras una noche intensa, el fuego está controlado pero no extinguido y la principal amenaza está, ahora, en que pueda venirse abajo lo poco que ha resistido. Ha sido entre los restos del derrumbe donde han encontrado a la segunda víctima mortal. Ocho heridos continúan ingresados, tres de ellos en estado crítico, y siete fábricas del polígono han cerrado por seguridad.