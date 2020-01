Navarro (CEV) defèn l'ampliació del port de València: "Ens estem jugant la joia de la corona"

Respecte a Compromís ha assenyalat que el tema del port "hauria de ser més un debat intern" en el si de la coalició i creu que "clarament" usa aquesta qüestió com a "cortina de fum". Així ho ha manifestat en un esmorzar amb els mitjans de comunicació, en el qual ha avisat que "si la política fa amb el port el que va succeir amb les caixes d'estalvi, malament anem". "Espere que la política no ho convertisca en un erm perquè correm el perill", ha agregat.

Navarro veu "absurd" el debat sobre l'ampliació del recinte, una infraestructura que ha reivindicat com el port número u del Mediterrani i el quart d'Europa. "Al final el port, juntament amb Mercadona, Consum o Ford són empreses tractores" i mou el sector logístic, on els camions "tan injuriats" utilitzen motors que "cada vegada contaminen cada vegada menys", ha remarcat.

Quant a les al·legacions contra el projecte d'ampliació del port presentades per la Comissió Ciutat-Port, el president de la patronal autonòmica ha comentat que, per a ell, aquesta comissió "no té cap valor" i que la "interessant i important és la de l'Ajuntament-Ciutat-Port".

Navarro veu "lògic" que la Comissió Ciutat-Port faça "al·legacions negatives" i de fet, pareix que "ni se'n van a esperar per a judicialitzar el cas", ha afegit.

Davant d'elles, ha defès les 195 "al·legacions positives" que ha presentat la CEV, entre les quals ha destacat qüestions d'innovació. "No tots els anys una empresa inverteix més de 1.000 milions d'euros a la Comunitat Valenciana i no tots els dies una empresa -en aquest cas TIL, d'MSC- es veu en una situació d'inseguretat jurídica", després d'arribar a una licitació i "ara resulta que eixa licitació no val".

"Això aquesta comunitat no se'l pot permetre", ha insistit, "perquè al final el port és una infraestructura al servici dels ciutadans" i "segur que el port farà un esforç per a complir algunes de les al·legacions -negatives- però no tot el que es diu".

Navarro s'ha mostrat així "preocupat" pel què ha descrit com una "situació política" que al seu entendre, "hauria ser una qüestió tècnica o hi ha Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) o no la hi ha, però que s'aclarisquen" i ha expressat el seu "ple suport al president de l'Autoritat Portuària de València", Aurelio Martínez.

ASIVALCO: "NO ES POT POSAR EN RISC LA CAPACITAT DEL PORT"

També l'Associació d'Empresaris de Font del Pitxer (Asivalco) ha presentat aquest dimecres un document escrit de "suport" a l'adjudicació de la nova terminal de contenidors de l'ampliació Nord del Port de València al projecte de la mercantil Terminal Investment Limited.

D'aquesta manera, Asivalco es posiciona en aquesta qüestió al costat de la CEV, de la qual és membre, ha ressaltat en un comunicat. L'entitat -de la qual formen part companyies logístiques, així com empreses que guarden un estret vincle amb el Port de València i que requereixen d'aquest per a la seua relació amb proveïdors i clients- considera que "no es pot posar en risc la capacitat del Port de València com a ferramenta de creixement econòmic i competitivitat per a les empreses valencianes".

Des d'Asivalco recorden que "són molts els llocs de treball que depenen d'un adequat desenvolupament del Port de València, no només en empreses de Font del Pitxer, sinó en tota l'àrea metropolitana de València".

En aquest sentit, el president de l'associació, Santiago Salvador, ha manifestat que "de la mateixa manera que ens hem posicionat i seguirem fent-ho pel desenvolupament del Corredor Mediterrani per ser clau per a la competitivitat de les nostres empreses, no podem quedar-nos de braços creuats davant la possibilitat que es perda una oportunitat històrica per al desenvolupament del Port de València".

Des del seu punt de vista, "el creixement del Port de València no ha d'estar renyit amb el desenvolupament d'un model sostenible del territori, però ha de tindre's en compte que és una ferramenta estratègica i com a tal ha de ser objecte d'un ràpid consens entre totes les parts implicades per a evitar que es pose en risc aquest projecte", conclou el comunicat.