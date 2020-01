Francisco Igea deja su cargo en Cs por su desacuerdo con decisiones de la Gestora

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha renunciado a su cargo de secretario de Programas de Ciudadanos en Castilla y León como protesta contra las decisiones tomadas este martes por la Gestora que rige su partido, en concreto por varias destituciones y nombramientos que no comparte. "Van claramente en contra de la voluntad de los afiliados a menos de dos meses de la asamblea general", ha resumido en declaraciones a Efe Igea, quien ha recibido el apoyo de otros cargos orgánicos de Ciudadanos en Castilla y León, que han renunciado también a sus cargos en estructuras provinciales del partido.

Esta decisión de dejar su cargo orgánico a nivel autonómico puede anticipar la decisión, anunciada desde hace semanas, de que participará en una candidatura alternativa a la de la actual portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, si no se desvincula del modelo de partido que, en opinión de Igea, trata de aplicar actualmente la Gestora.

Ha preferido no hacer "suposiciones" y anticipar la decisión definitiva sobre la candidatura alternativa, pero ha pedido que Arrimadas se manifieste "ahora" sobre estas cuestiones, en referencia a las demandas de mayor democracia interna, una mayor participación de los afiliados en el funcionamiento del partido y que éstos puedan votar directamente en primarias a sus dirigentes autonómicos.

Estimados compañeros de @CsCastillayLeon os comunico que acabo de presentar mi renuncia como secretario regional de programas. Os pido calma y confianza en vosotros mismos. Todos somos ciudadanos y @CiudadanosCs es de todos pic.twitter.com/ocwZZlyTW7 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 14, 2020

Igea se ha mostrado especialmente molesto por la destitución del hasta ahora portavoz de Cs en Asturias, Ignacio Prendes, pero también por las decisiones tomadas a nivel provincial en Valladolid, Segovia, Burgos y en la estructura autonómica, donde han sido nombradas Gemma Villarroel como secretaria de Comunicación -vacante desde la dimisión de Pablo Yáñez tras las primarias irregulares- y Gema Gómez, nueva secretaria de Acción Institucional.

El que se ha convertido desde hace meses en el líder de facto de Ciudadanos en Castilla y León se ha quejado también de que la Gestora no haya consultado siquiera los nombramientos que le afectaban directamente, en referencia a los designados para ocupar varias secretarías provinciales de Programas.

Modelo de partido

"No lo podemos compartir, no es nuestro modelo de partido", ha insistido Igea, quien ha dudado si las decisiones de la Gestora anunciadas este martes responden "a una provocación o a una demostración de fuerza", ya que los nombramientos se han realizado en su opinión "claramente con la intención de demostrar que no escuchan a los afiliados".

A través de un comunicado, el partido ha desgranado la serie de nombramientos que ha realizado la Gestora "en cumplimiento de los Estatutos y el Reglamento de Organización", a sólo dos meses de la Asamblea General que está llamada a relanzar el partido tras la marcha de Albert Rivera.

En concreto, además de los ya mencionados nombres de Gemma Villarroel y Gema Gómez, que acceden a la estructura orgánica autonómica, hay decenas de nombramientos en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Destituciones en Ciudadanos

Sin embargo, este comunicado ha sido enviado por Ciudadanos antes de que Igea y algunos de sus seguidores dentro del partido tomasen la decisión de dimitir de los cargos, por lo que el listado facilitado por la formación naranja ha quedado desactualizado al momento.

Además de la destitución de Ignacio Prendes como portavoz del comité autonómico en Asturias, la Gestora ha cesado también también a la portavoz en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, que en su día se mostraron críticos con la estrategia del partido.